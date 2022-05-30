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"Ситуація найважча": бої на сході України досягли максимальної інтенсивності

30 травня 2022, 17:17

Протягом останнього тижня окупанти примусово вивезли до фільтраційного табору близько 3 тисяч українців.

війна в Україні
Війна в Україні / t.me/pavlokyrylenko_donoda, УНІАН

У Міністерстві оборони України заявляють, що бої на сході досягли максимальної інтенсивності.

Як повідомив спікер Міноборони України Олександр Мотузяник, російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з Ростовської області до СОТ АР Крим та блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря.

"Для цього російське командування задіяло всі сили і робить спроби оточити наші війська в Донецькій і Луганській областях. Бої досягли максимальної інтенсивності, російські окупаційні війська ведуть вогонь уздовж всієї смуги зіткнення і намагаються бити артилерією вглиб нашої оборони. Одночасно проводиться штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої йдуть на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках", - повідомили в Міноборони.

Речник Міноборони також повідомив, що протягом останнього тижня окупанти примусово вивезли до фільтраційного табору в районі н.п. Безіменне, що за 20 км на схід від Маріуполя, близько 3 тисяч українців, понад 300 з яких – діти.

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"Громадяни України, які не проходять фільтрацію (не менше 10%), визнаються "небезпечними для російського режиму" і заарештовуються", – заявив він.

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Війна Росії проти України

Збройні Сили України ведуть важкі бої з армією Росії на Донбасі. Експерти американського Інституту вивчення війни припускають, що окупанти планують створення для ЗСУ умов оперативного оточення в районі Сєвєродонецька і Лисичанська, навколо Золотого на північний схід від Попасної, і навколо Авдіївки.

Війська Росії 26 травня обстріляли Харків. Постраждали люди. Є загиблі. У Національній поліції розповіли, що снаряди падали в Шевченківському, Київському районах і поблизу Павлова Поля.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що РФ стягнула війська на Донбас, і намагатиметься вийти на адмінкордони регіону. За словами чиновника, у російських окупантів ще багато зброї. Україну чекають кілька важких тижнів.

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війна в Україні Міноборони України Олександр Мотузяник війна Росії та України
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