Шантаж і загроза ескалації: Резніков назвав стратегічну мету окупантів РФ

У окупантів є бажання зберегти власний "режим", підкреслив міністр оборони України.

Олексій Резніков назвав мету російських окупантів / Фото informnapalm.org, УНІАН

Росія погрожує Україні ескалацією конфлікту, бо хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, росіяни усвідомлюють провал їхньої "спеціальної військової операції". Таку думку глава Міноборони висловив в інтерв'ю японській телекомпанії NHK.

Він звернув увагу на те, що тепер у окупантів є тільки одна мета – зберегти власний "режим".

Міністр оборони України впевнений в тому, що стратегічною метою росіян є сісти за стіл переговорів з Україною на своїх умовах, і це є причиною погроз ескалації.

Він упевнений в тому, що російські загарбники хочуть зберегти обличчя і представити себе переможцями.

Співрозмовник пояснив, що росіяни прагнуть захопити Донецьку і Луганську області, намагаючись представити свою "військову операцію" як успішну для свого електорату.

Резніков додав, що Україна не відступить від своєї позиції, що вона почне переговори з Москвою тільки після того, як російські війська будуть виведені з українських територій.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну "38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, - ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.

Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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