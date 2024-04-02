З ким зібралася воювати Білорусь: майор ЗСУ розкрив задум заяви Лукашенка

Заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка - елемент підготовки до майбутньої участі у війні проти України та Європи. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.
У своєму Telegram-каналі він прокоментував слова Лукашенка, який сказав, що Білорусь готується до війни.
"Не думаю, що завтра буде наступ із Білорусі на Київ. Але заяви Лукашенка і оголошені після цього військові навчання слід розглядати як елемент підготовки до майбутньої участі і у війні з Україною, і у війні з Європою", - зазначив Жорін.відео дня
Крім того, він додав, що Кремль може задіяти білорусів у війні.
"Де-факто, Білорусь давно втратила незалежність. З території цієї області Росії з перших днів запускали ракети по українських містах. Плюс Кремль завжди любив воювати "непотрібними" для Путіна людьми - від колаборантів з ОРДЛО до бурятів. Чому б не задіяти білорусів, які в уявленні РФ є абсолютно законним "ресурсом", - вважає майор.
Також Максим Жорін підкреслив, що подібна заява може бути "одним з останніх сигналів для переляканого Заходу, що варто вже зібратися і готуватися до війни".
Заяви Лукашенка про війну - головні новини:
2 квітня глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни.
"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - сказав білоруський директор.
За його словами, у Білорусі проводять підготовку військових підрозділів і триває робота, спрямована на постачання озброєнь і техніки для підвищення боєздатності.
До слова, у березні у Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ. У Міноборони РБ вивели свої підрозділи на навчання і поскаржилися на "загрозу НАТО".
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