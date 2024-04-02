З ким зібралася воювати Білорусь: майор ЗСУ розкрив задум заяви Лукашенка

Навряд чи з республіки Білорусь найближчим часом буде наступ на Київ, проте заява Олександра Лукашенка - певний сигнал, вважає Максим Жорін.

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Лукашенко готується до участі у війні з Україною та Європою - Жорін / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, voentv.mil.by

Заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка - елемент підготовки до майбутньої участі у війні проти України та Європи. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

У своєму Telegram-каналі він прокоментував слова Лукашенка, який сказав, що Білорусь готується до війни.

"Не думаю, що завтра буде наступ із Білорусі на Київ. Але заяви Лукашенка і оголошені після цього військові навчання слід розглядати як елемент підготовки до майбутньої участі і у війні з Україною, і у війні з Європою", - зазначив Жорін. відео дня

Крім того, він додав, що Кремль може задіяти білорусів у війні.

"Де-факто, Білорусь давно втратила незалежність. З території цієї області Росії з перших днів запускали ракети по українських містах. Плюс Кремль завжди любив воювати "непотрібними" для Путіна людьми - від колаборантів з ОРДЛО до бурятів. Чому б не задіяти білорусів, які в уявленні РФ є абсолютно законним "ресурсом", - вважає майор.

Також Максим Жорін підкреслив, що подібна заява може бути "одним з останніх сигналів для переляканого Заходу, що варто вже зібратися і готуватися до війни".

Заяви Лукашенка про війну - головні новини:

2 квітня глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - сказав білоруський директор.

За його словами, у Білорусі проводять підготовку військових підрозділів і триває робота, спрямована на постачання озброєнь і техніки для підвищення боєздатності.

До слова, у березні у Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ. У Міноборони РБ вивели свої підрозділи на навчання і поскаржилися на "загрозу НАТО".

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