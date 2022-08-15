Російський чиновник не пережив візит на Донбас: його тіло шукали з липня

Російський чиновник / tayga.info

Заступник голови Громадської палати Алтайського краю Євген Новіков знайдений мертвим у самопроголошеній "ДНР".

Євген Новіков відправився в " ДНР "в липні" з гуманітарною місією і пропав", пишуть російські ЗМІ.

"У волонтерському центрі в Шахтарському районі" Донецької народної республіки "після ракетного обстрілу 10 липня 2022 року безвісти зник волонтер" спадщини" Новіков Євген Олександрович", - писали родичі Новікова в донецьких пабліках.

Новіков народився 17 серпня 1969 року. Очолював виконком крайової організації "Російського союзу ветеранів Афганістану". Його призначали в Громадську палату регіону чотири скликання поспіль, зараз він числиться позамежем палати.

Нагадаємо, українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який прокомандував всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенка в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

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