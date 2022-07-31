Росія перекидає нові сили: Зеленський назвав напрямки ймовірного удару РФ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Росія зазнала стратегічної поразки у війні з Україною, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в ході свого звернення, у РФ немає шансів здобути перемогу і потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш.

"Потрібно триматися - на півдні, на Сході і скрізь. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність - і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами", - сказав глава держави.

При цьому він повідомив, що Росія перекидає частину своїх сил зі Сходу України в Херсонську і Запорізьку області, але це їй не допоможе.

"Зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках", - зазначив президент.

"Жоден з російських ударів не залишається без відповіді наших військових і розвідників. ЗСУ готові відповідати на будь - яку нову активність окупантів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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