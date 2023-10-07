Росія обстріляла ще одне мирне село: є загиблі і постраждалі

Вранці армія росії завдала удару по Запорізькій області.

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Росія обстріляла ще одне Мирне село / колаж: Гларвед, фото: ГУ ДСНС

Сьогодні вранці, 7 жовтня, російська армія атакувала ще одне мирне село Біленьке, яке знаходиться в Запорізькій області.

За попередніми даними, як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, удар було завдано касетними снарядами з РСЗВ.

У ГУ ДСНС Запорізької області повідомляють, що внаслідок обстрілу загинула жінка і були травмовані ще двоє людей. Також зруйновано 5 приватних будинків.

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За фактом події ведеться розслідування.

Нагадаємо, Росія вже вдруге за тиждень завдає удар по мирному селу. 5 жовтня ворожа армія атакувала село Гроза з населенням у 350 осіб.

Також, після удару по грозі в Харківській області жителі села готуються до масових поховань. Людей в населеному пункті однією ракетою вбили цілими сім'ями.

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