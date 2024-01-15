350 'Шахедів': військова розвідка розкрила виробництво дронів у Росії

Генерал-майор заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що за даними української розвідки, Росія щомісяця виробляє 330−350 дронів "Шахед".
"За нашою оцінкою, вони можуть виготовити (стільки вони, наприклад, зробили протягом грудня) 330-350 одиниць цих БПЛА. Але, знову ж таки, це залежить від того, чи є деталі, тому що, наприклад, можуть бути корпуси, бойові частини, але немає двигунів", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.
Скібіцький також пояснив, чому є різна кількість застосовуваних безпілотників.
"Грудень показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони на сьогодні вичерпуються, і всі ці БПЛА, які запускаються, буквально надходять з конвеєра", - зазначив він.
Нагадаємо, що Іран розробив для Росії нову модель "Шахеда". Новий дрон-камікадзе Shahed-107 з V-подібним "хвостом". Цей дрон завдовжки близько 2,5 м і має розмах крил у 3 метри, завдяки чому БПЛА можна запускати з транспорту.
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетою. Внаслідок атаки пошкоджено одразу 16 будинків у Новоолександрівській громаді. Також окупанти атакували регіон "Шахедами". Українські сили ППО змогли збити їх, але уламки впали на будинки.
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