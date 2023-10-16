УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Немає шансів швидко закінчити": експерт спрогнозував тривалість війни в Україні

Альона Вороніна
16 жовтня 2023, 09:49 оновлено 16 жовтня, 09:53
У 2024 році можуть бути інтенсивні військові дії. Тривалість війни важко передбачити, тому що трапляються "чорні лебеді" на кшталт подій в Ізраїлі.

Украинские военные, Алексей Мельник
Експерт спрогнозував тривалість війни в Україні/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Главред

Війну в Україні не вдасться завершити однією блискавичною військовою операцією. Зараз очевидно, що майже немає шансів на те, що війна буде закінчена у 2023 році.

Таку думку висловив координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю obozrevatel. У той же час він нагадав, що багато хто прогнозує інтенсивні військові дії у 2024 році.

відео дня

"Це прогнози і сценарії, які будуються, виходячи з тих даних, які є на сьогодні. Апріорі не можна врахувати те, що називають "чорними лебедями". Наприклад, хто реально міг прогнозувати події, які відбудуться в Ізраїлі. Всі тренди, які можна прорахувати з певним ступенем імовірності, іноді завертаються в інший бік і все змінюється дуже динамічно", – зазначив експерт.

У той же час він наголосив, що у нинішній ситуації кращу роль можуть зіграти прогнози про довготривалий характер війни. Адже такі прогнози налаштовують як політиків, так і суспільство на те, що нам треба готуватися до тривалого протистояння. Це у свою чергу дає змогу краще підготуватися до цього протистояння морально і матеріально.

Також Мельник зазначив, що є розуміння того, що цей конфлікт не вдасться завершити однією блискавичною операцією. Він додав, що потрібно нарощувати зусилля для отримання зовнішньої підтримки. Експерт також наголосив, що українці не повинні розслаблятися.

"Мабуть, також критично важливо, щоб українське суспільство усвідомлювало, що той уявний спокій, мир, який спостерігається, приміром, в Києві майже місяць – все це небезпечна ілюзія для тих, хто думає, що вже можна переходити до мирного життя", – наголосив експерт.

Олексій Мельник

Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Війна в Україні

Раніше військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман сказав, скільки ще Росія технічно може вести війну. У російських окупантів ще буде можливість покривати втрати на фронті у техніці власним виробництвом до 2026 року, а далі з виробництвом виникнуть проблеми.

Генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що Путін наказав захопити українське місто. За словами Маломужа, диктатор Путін не має ресурсів затягувати війну і хоче закінчити її до 2025 року, тому посиленням атак на Авдіївському і Куп'янському напрямках створює передумови для висунення нових умов. Він поставив окупантам завдання захопити Авдіївку і далі рухатися клином по Донецькій області.

Нагадаємо, окупанти у ніч на 16 жовтня атакували Україну 6 ракетами і 12 дронами. Загарбники застосували змішану тактику атаки. Вони сконцентрувалися на ударах по південному сходу і центральних регіонах України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Олексій Мельник вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Україну атакують потужна злива та сніг: де буде найгірша погода

Україну атакують потужна злива та сніг: де буде найгірша погода

10:47 Синоптик
У Путіна бояться бунту: в ГУР зробили заяву про масову мобілізацію в РФ

У Путіна бояться бунту: в ГУР зробили заяву про масову мобілізацію в РФ

10:43 Україна
Сам взяв в полон 19 окупантів: стали відомі деталі операції за участю Буданова

Сам взяв в полон 19 окупантів: стали відомі деталі операції за участю Буданова

10:37 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:47

Україну атакують потужна злива та сніг: де буде найгірша погода

10:43

У Путіна бояться бунту: в ГУР зробили заяву про масову мобілізацію в РФ

10:37

Сам взяв в полон 19 окупантів: стали відомі деталі операції за участю Буданова

10:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 жовтня: кому пора економити

10:24

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 жовтня: Леви будуть нарозхват, Риби - ризикуйте

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:00

Місячний календар 17 жовтня 2023: у другій половині дня підготуйтеся до конфліктів

09:56

Понад 100 разів за тиждень РФ намагалася вибити ЗСУ з позицій біля Авдіївки - Генштаб

09:50

Путін вибухнув заявою про контрнаступ і заклянчив у України перемовини

09:49

"Немає шансів швидко закінчити": експерт спрогнозував тривалість війни в Україні

Реклама
09:40

Церковне свято 17 жовтня: що не можна робити на пророка Осії

09:40

Гороскоп Таро на листопад 2023: Овнам - критика, Тельцям - очікування, Близнюкам - підвищенняВідео

08:54

Близький Схід - "Титанік" потонув, будуємо ковчегПогляд

08:48

Лише одна маленька хитрість зробить манник на кефірі пишним і ніжним: рецепт десерту

08:39

Гороскоп на завтра 17 жовтня 2023: Близнюки - на роботі буде туго, Леви втратять гроші

08:28

Байден заявив про необхідність знищити ХАМАС, але є умова

08:18

Окупанти вночі атакували Україну 6 ракетами і 12 дронами: є руйнування і постраждаліФото

07:37

Армію США можуть залучити до звільнення заручників у Газі - Кірбі

06:45

У РФ змінили риторику про наступ на Авдіївку: в ISW пояснили, що це означає

06:35

Як правильно – поверхневі знання чи поверхові: мовознавець пояснив помилкуВідео

06:22

Втома від війни? Ні, щось іншеПогляд

Реклама
05:00

Як очистити ванну від жовтизни: проста порада для всіх домогосподарок

04:15

Путін наказав захопити українське місто: генерал-розвідник назвав мету окупантів

03:40

Тест на IQ: перевірте, чи достатньо ви розумні, щоб знайти помилку за 8 секунд

03:05

Журналіст пояснив, що трапиться, якщо у війні в Ізраїлі візьме участь Ліван

02:32

Ксенія Мішина показала сталевий прес в мереживній спідній білизні

02:02

Прибираємо всю гидоту: як правильно чистити креветки

01:35

Скільки ще Росія технічно може вести війну: експерт дав невтішний прогноз

15 жовтня, неділя
23:40

"Гарно горить": українські десантники знищили вертоліт Мі-8 окупантів РФВідео

23:01

Частина пенсіонерів може залишитися без грошей: хто в групі ризику

22:46

РФ готується масовано бити по Україні: Зеленський назвав цілі й терміни ударів

22:23

В Україні склали графіки відключення електрики: де його не буде по 7 годин поспіль

21:32

Голос країни-13 - 7 випуск: підсумки першого півфіналу у форматі крос-батлівВідео

21:28

"Якщо не ми, то хто": Байден зробив знакову заяву щодо допомоги Україні

21:09

Що найкраще очищає легені: ці прості способи допоможуть знову дихати на повні груди

20:49

РФ йде на штурм на Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали нову мету окупантів

20:15

Гороскоп на тиждень з 16 до 22 жовтня: Тельцю - багатообіцяючий роман, Стрільцю - відновлення зв'язків

20:05

17-річна донька Ольги Фреймут похвалилася пишними формами і тонкою талією

19:56

"Совість є не у всіх": Юрій Ткач з дружиною підтримали Козловського в конфлікті з Кондратюком

19:46

Два сценарії розвитку подій в ІзраїліПогляд

19:35

У США заговорили про введення військ в сектор Гази - ЗМІ

Реклама
19:33

Сніг та сильний вітер: синоптики оголосили штормове попередження

19:03

Чому 17 жовтня не можна митися: прикмети і заборони дня

18:51

Штурм Авдіївки захлинається: РФ видихається і втрачає сили – Барабаш

18:12

Тімур та Інна Мірошниченко хрестили прийомного сина - перші кадри з таїнства

18:07

Деякі носії "Калібрів" ними не є: розкрито шахрайство РФ

17:45

Юрій Горбунов захопив мережу рідкісним фото з сином-крихіткою

17:33

США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю: у Байдена розкрили деталі

17:18

Тіла складають у коридорах: розкрито реальні втрати росіян під час наступу

17:14

Травесті-діва Монро жорстко відповіла на питання про особисте життя

17:05

Мітинги та збір коштів: подружжя з Великобританії зібрали мільйон для українців

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти