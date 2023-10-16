"Немає шансів швидко закінчити": експерт спрогнозував тривалість війни в Україні

У 2024 році можуть бути інтенсивні військові дії. Тривалість війни важко передбачити, тому що трапляються "чорні лебеді" на кшталт подій в Ізраїлі.

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Експерт спрогнозував тривалість війни в Україні/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Главред

Війну в Україні не вдасться завершити однією блискавичною військовою операцією. Зараз очевидно, що майже немає шансів на те, що війна буде закінчена у 2023 році.

Таку думку висловив координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю obozrevatel. У той же час він нагадав, що багато хто прогнозує інтенсивні військові дії у 2024 році.

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"Це прогнози і сценарії, які будуються, виходячи з тих даних, які є на сьогодні. Апріорі не можна врахувати те, що називають "чорними лебедями". Наприклад, хто реально міг прогнозувати події, які відбудуться в Ізраїлі. Всі тренди, які можна прорахувати з певним ступенем імовірності, іноді завертаються в інший бік і все змінюється дуже динамічно", – зазначив експерт.

У той же час він наголосив, що у нинішній ситуації кращу роль можуть зіграти прогнози про довготривалий характер війни. Адже такі прогнози налаштовують як політиків, так і суспільство на те, що нам треба готуватися до тривалого протистояння. Це у свою чергу дає змогу краще підготуватися до цього протистояння морально і матеріально.

Також Мельник зазначив, що є розуміння того, що цей конфлікт не вдасться завершити однією блискавичною операцією. Він додав, що потрібно нарощувати зусилля для отримання зовнішньої підтримки. Експерт також наголосив, що українці не повинні розслаблятися.

"Мабуть, також критично важливо, щоб українське суспільство усвідомлювало, що той уявний спокій, мир, який спостерігається, приміром, в Києві майже місяць – все це небезпечна ілюзія для тих, хто думає, що вже можна переходити до мирного життя", – наголосив експерт.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Війна в Україні

Раніше військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман сказав, скільки ще Росія технічно може вести війну. У російських окупантів ще буде можливість покривати втрати на фронті у техніці власним виробництвом до 2026 року, а далі з виробництвом виникнуть проблеми.

Генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що Путін наказав захопити українське місто. За словами Маломужа, диктатор Путін не має ресурсів затягувати війну і хоче закінчити її до 2025 року, тому посиленням атак на Авдіївському і Куп'янському напрямках створює передумови для висунення нових умов. Він поставив окупантам завдання захопити Авдіївку і далі рухатися клином по Донецькій області.

Нагадаємо, окупанти у ніч на 16 жовтня атакували Україну 6 ракетами і 12 дронами. Загарбники застосували змішану тактику атаки. Вони сконцентрувалися на ударах по південному сходу і центральних регіонах України.

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