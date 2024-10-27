РФ цинічно вбила цивільних жителів Селидового: Офіс генерального прокурора розпочав розслідування

Вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-ubili-cinichno-grazhdanskih-zhiteley-selidovo-ofis-generalnogo-prokurora-nachal-rassledovanie-10608893.html Посилання скопійоване

Ворог здійснює злочини в місті Селидово / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Військовослужбовці країни-агресора, ймовірно, обстріляли цивільну автівку із автоматичної зброї в одному з населених пунктів. Так, 27 жовтня 2024 року у декількох Telegram-каналах опубліковано таку інформацію. Розпочато розслідування щодо вбивства окупантами жителів Селидового та обстрілу цивільного автомобіля, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Що таке Офіс Генерального прокурора? Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

відео дня

"На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Також Офіс генерального прокурора зазначає, що ворог розстріляв у місті двох жінок, а в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних.

Що відомо про місто Селидове? Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка. Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Таким чином можна дійти висновку, що ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником.

"Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів", - підсумували в Офісі генерального прокурора.

Той факт, що в Селидово відбуваються розстріли цивільного населення, підтвердив і лейтенант Збройних Сил України Позивний "Алекс".

"Після обльоту дронщиками підконтрольних територій міста, особливо приватного сектору, було помічено на вулицях трупи в цивільному одязі, при тому, що дані ділянки міста не постраждали від активних бойових дій, тобто дані вбивства відбувалися вже після взяття під контроль цих територій противником. Пілоти відмічають, що таких трупів чимало по місту.

На даний момент (окупантам - ред) не дають просунутись за залізницю в районі Вишневого", - йдеться в заяві воїна.

Ситуація на Донбасі - що відомо

Як повідомляв раніше Главред, росіяни близькі до оточення українського міста. Вороги, користуючись нестачею людських ресурсів у Силах оборони України, просуваються на кількох напрямках і можуть частково оточити Селидове.

Окрім цього, РФ захопила населений пункт і просунулись в декількох точках, , використовуючи техніку та піхоту, як йдеться в останньому світі Deep State.

До того ж ЗСУ залишили три населені пункти на Донбасі. Як зазначив український військовий журналіст Богдан Мирошников, загроза оточення "маячить на горизонті".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред