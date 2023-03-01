РФ намагається "кусати" українську оборону: окупанти змінили тактику - полковник

Російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції маленькими групами.

Окупанти змінили тактику на фронті / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти змінили тактику у боях проти українських захисників. Вони намагаються брати в оточення населені пункти та "кусати" оборону. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Недзельський, повідомляє Obozrevatel.

Він зазначив, що тепер ворог штурмує українські позиції невеликими групами.

"Ці невеличкі штурмові групи можуть діяти вздовж лінії фронту. Вони намагаються кусати, проривати оборону, створювати оточення наших міст тощо", – сказав полковник.

відео дня

Однак, на думку експерта, РФ не може завдати масованого удару. Адже Україна дає відповідь сучасною артилерією та ракетами.

"Об’єктивних можливостей для прориву в російської армії вже немає. Основну ударну міць ворога знищено – бронетехніку, авіацію, особовий склад. Але є суб’єктивний фактор – є психічнохвора людина, президент Путін, який примушує своїх генералів діяти так неадекватно", – додав він.

Україна переможе Росію

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

Його прогноз оцінив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, для того, щоб зупинитися на прогнозах головного розвідника України генерала Буданова про літо 2023 року, потрібно успішно провести операцію з розгрому 200-тисячного угруповання російських військ, яку зібрали в РФ для відновлення наступу.

Україна може здобути перемогу над країною-агресором РФ на поле бою і повернути всі свої території, включаючи окупований Крим. Але українським військовим доведеться зіткнутися з низкою проблем.

Росія зганяє на війну своїх мобілізованих, а захисникам України доведеться на ходу освоювати багато нової зброї. Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі Марк Хертлінг в інтерв'ю Wiener Zeitung.

Інші новини: