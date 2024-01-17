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РФ змінила тактику ударів: експерт сказав, по чому найбільше битимуть окупанти

Альона Вороніна
17 січня 2024, 02:35
Окупанти запускають разом ракети і дрони, намагаючись виснажити українську ППО.
Дроны, Владислав Селезнев, ракета
РФ змінила тактику ударів/ колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН, міноборони РФ

Російські окупанти продовжать здійснювати комбіновані атаки, запускаючи одночасно ракети і дрони, намагаючись максимально перевантажити українську систему ППО. Але країна-агресорка Росія змінила тактику своїх атак і тепер орієнтується насамперед на удари не по об’єктах критичної енергоінфраструктури, а по підприємствах оборонно-промислового комплексу та об'єктах військової інфраструктури.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов, повідомляє OBOZ.UA. Він висловив переконання, що російські окупанти і надалі реалізуватимуть тактику ракетного терору, використовуючи різні методи завдання максимального ураження об'єктів на території нашої країни.

"Але я б тут уточнив, що цього разу, цього року росіяни переорієнтують усі свої зусилля, всі свої ракетні та дронові атаки, на відміну від минулого року, коли вони лупили по наших об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Сьогодні ворог насамперед намагається знищити наші підприємства оборонно-промислового комплексу, наші об'єкти військової інфраструктури, наші транспортні логістичні хаби, щоб максимально послабити бойовий потенціал української армії", – зазначив Селезньов.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Удари ракетами і дронами по Україні

Вранці у суботу, 13 січня, окупанти запустили по Україні ракети. Після цього пролунали вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому та інших містах. РФ випустила по території України крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря. Також у небо підняли Міг-31.

Після цього повідомили, що сили ППО збили 8 цілей, ще 20 – не досягли мети. Захисники неба знищили сім російських крилатих ракет Х-101/Х-555 / Х-55 і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Частина ракет не досягла мети.

Нагадаємо, РФ посилила ракетні удари по Україні – у розвідці Естонії назвали причину. Удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.

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війна в Україні Владислав Селезньов ракетний удар
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