РФ готує новий масований удар: експерт розкрив плани окупантів

Ворог намагається шукати шляхи прильоту ракет, використовуючи дрони, пояснив Олексій Гетьман.

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ППО України показує високий результат роботи / Колаж АрміяInform, Міноборони РФ

Окупанти РФ завдають комбінованих повітряних ударів з метою виснажити системи ППО Збройних сил України, заявив військовий оглядач Олексій Гетьман.

"Тому вони запустили ракети про всяк випадок спільно з "Шахедами". Знову наша ППО показала, що вона здатна збити всі цілі. Взагалі незрозуміло, яка була мета у росіян з приводу цієї атаки, але ніякої шкоди вони не завдали", — прокоментував він в ефірі інформаційного марафону нічну повітряну атаку.

При цьому експерт не виключив, що минула ніч може бути підготовкою до більш масованої ракетної атаки РФ. Також ворог намагається шукати шляхи прильоту ракет, використовуючи дрони.

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"Однак ракета може сховатися за складками місцевості, летіти вздовж річок та інших місцях, де її важко побачити", — зазначив експерт.

Він припустив, що цілком ймовірно, що росіяни готують якусь більш-менш серйозну атаку: "Тому вони промацують нашу оборону і паралельно намагаються її виснажити".

При цьому аналітик підкреслив, що після чергового Рамштайна, коли було прийнято рішення, в тому числі, про прискорення і збільшення поставок ракет для ППО України, ворог почав витрачати велику кількість своїх ракет і дронів без будь-якої мети. Тому, швидше за все, ця мета, вважає експерт, полягає в підготовці до якогось наступного більш потужного удару.

"Будь-яка протиповітряна оборона не здатна перехопити всі 100 відсотків повітряних цілей. Але я думаю, що кількість буде збільшуватися. Ми чекаємо, коли у нас будуть літаки, ті ж F-16, адже це теж частина протиповітряної оборони. Оскільки основне навантаження на ППО в країнах НАТО якраз лягає на літаки, вони перехоплюють повітряні цілі, а зенітно-ракетні комплекси їм допомагають. У нас поки в основному працюють ЗРК", — додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

Ракетні обстріли України

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирних містах України. 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що горять на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

"Атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Всього силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

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