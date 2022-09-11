Резніков спрогнозував, як Росія може відповісти на "український бліцкриг"

Резніков розповів про можливий контрнаступ росіян / Фото informnapalm.org, УНІАН

Росіяни запросто можуть спробувати піти в аналогічний контрнаступ після успіхів українських військових, йдеться в повідомленні міністра оборони України Олексія Рєзнікова в інтерв'ю для Financial Times.

За словами міністра, Києву важливо забезпечити безпеку територій після того, як наші військові здійснили контрнаступ, який пройшов "краще, ніж очікувалося", оскільки Москва може спробувати здійснити аналогічний наступ.

"Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її і бути готовими її захищати", - заявив Резніков.

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За словами Резнікова, "український бліцкриг" як "сніжний ком, який котиться вниз по схилу", став найбільшою невдачею для Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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