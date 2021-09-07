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П'яний мотоцикліст намагався заїхати на гірку та покалічив дітей

7 вересня 2021, 20:52

Правоохоронці встановили, що чоловік спробував заїхати на мотоциклі з коляскою на дитячу залізну гірку.

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У Донецькій області мотоцикліст травмував дітей / Нацоліція

У Донецькій області в місті Миколаївка п'яний мотоцикліст травмував дівчинку і хлопчика, намагаючись наїхати на дитячу гірку. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння і не мав документів на транспортний засіб, повідомляє пресслужба поліції регіону.

"Правоохоронці встановили, що чоловік спробував заїхати на мотоциклі з коляскою на дитячу залізну гірку. В результаті скоїв наїзд на двох дітей, які перебували поруч. 7-річний хлопчик та 4 - річна дівчинка отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушником виявився 35-річний місцевий житель з ознаками алкогольного сп'яніння. У чоловіка посвідчення на керування мотоциклом не виявилось.

За даним фактом порушено кримінальне провадження.

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Раніше Главред писав про те, що на Житомирщині зловмисник украв мотоцикл і, щоб його не знайшли поліцейські, закопав його у землю. Правоохоронці, побачивши незвичну схованку, були шоковані.

Інцидент стався в Олевську. Там 41-річний місцевий житель закопав вкрадений мотоцикл у власному дворі.

До правоохоронців звернувся чоловік і розповів, що його мотоцикл "Lonkin 250", який стояв у дворі, раптово зник.

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