"Путіна можуть "злити": Жданов розповів, як Росія відповість на палаючі вежі в Кремлі

Росія здатна зібрати десяток ракет і десяток "шахедів", але не більше того, впевнений експерт.

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Вибух у Кремлі, Олег Жданов / Колаж Главред, фото: скріншот, YouTube

Росія не зможе підготувати вагому відповідь на удар безпілотників по Кремлю, вважає полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що момент атаки був дуже вдало підібраний, тому "нам, в принципі, особливо нічого чекати від Росії".

"Адже дві серії ракетних ударів вона зовсім недавно провела, а на третю у неї вже не вистачило ракет, тому нас бомбанули "шахедами", та й то всього двадцятьма", - зазначив експерт.

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За його словами, може бути, Росія нашкребе десяток ракет і десяток "шахедів", але не більше.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Втім, цілком може бути, що Росія взагалі проковтне цей удар. Якщо буде так, значить, я правий в тому, що опозиційні сили прийняли рішення "злити" Путіна і дають йому потонути у власноруч завареній каші", - підсумував експерт.

Удар безпілотників по Кремлю

В країні-агресорі Росії 3 травня звинуватили Україну в, мовляв, "спробі завдати удару по резиденції Путіна і замаху на главу Росії".

У мережі з'явилося відео, як невідомий безпілотник залетів на територію кремлівської резиденції Путіна і завдав по ній удару. Кремлівський рупор Пєсков уточнив, що глави РФ на той момент в будівлі не було.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк відкинув можливу причетність України до удару по Кремлю.

За словами чиновника, інцидент може вказувати на підготовку Москви до масштабного теракту або ж вказувати на активізацію роботи російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не атакував ні Кремль, ні Путіна. Як вважає Зеленський, звинувачення на адресу України-сигнал відсутності перемог РФ на полі бою і провалу плану, спрямованого на окупацію української держави.

Дивіться відео про те, як невідомий безпілотник завдав удару по Кремлю:

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