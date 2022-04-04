Путін готується до нових важелів тиску на Україну

Володимир Путін / Reuters

Деякі аналітики припускають, що однією з цілей Путіна в Україні є встановлення маріонеткового режиму, який буде підкорятися Москві.

Старший науковий співробітник програми Росія і Євразія в Chatham House професор Микола Петров припустив, що російські війська не зможуть залишатися в Україні постійно, так як це може бути путінським виходом з конфлікту, пише Express.

"Я думаю, що немає ніякого способу зберегти окупацію. Немає ніякої можливості знайти якісь серйозні сили всередині України на цю роль, як це вдалося зробити Путіну у випадку з Чечнею. Тому вихід для нього - не контролювати український уряд. Але мати важелі впливу, які дозволять йому бути впевненим, що Україна не стане частиною НАТО, і не стане антиросійською", - зазначив Петров.

За кілька місяців до початку вторгнення Путін заявив, що Росії загрожує прагнення України вступити в НАТО.

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Об'єднання України із західними військовими державами є частиною її спільного дрейфу в бік Заходу з 1991 року, коли розпався Радянський Союз.

Професор Петров заявив, що Путін хоче зупинити вступ України до НАТО, а не намагатися захопити всю країну.

"Саме цього він і домагався, плануючи виконання Мінських угод. Ідея була не в тому, щоб отримати якомога більше території, а в тому, щоб мати важелі, які могли б перешкодити Україні рухатися на захід", - додав Петров.

Також він заявив, що замість обіцянок Путіну потрібен конкретний результат вторгнення, наприклад, встановлення військової присутності в Луганську і Донецьку.

"Я думаю, що цього разу, на відміну від 2014 і 2015 років, коли велися переговори щодо Мінських угод, у нього має бути щось тверде, крім обіцянок і домовленостей на папері. Це може бути якась військова база, або бази на територіях цих народних республік, або щось в цьому роді. Не просто обіцянка", - додав професор.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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