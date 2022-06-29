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Продались окупантам: мелітопольці готові вбивати сусідів за 100 тисяч рублів

29 червня 2022, 11:54

Російські солдати вербують місцевих жителів для терору проукраїнських громадян.

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Мелітопольці готові вбивати сусідів за 100 тисяч рублів / скріншот

У тимчасово окупованому Мелітополі російські війська вербують до своїх лав місцевих зрадників. За гроші їм пропонують розстрілювати, грабувати і гвалтувати мирних жителів.

За інформацією Telegram-канал "РІА-Мелітополь", наприкінці травня п'ять місцевих жителів підписали "контракт", свідомо погодившись разом російськими окупантами виконувати злочинні накази.

"Продалися мелітопольці за 100 тисяч рублів на місяць або 33 500 грн. "Якраз на похорон вистачить". Всі їхні прізвища відомі", - йдеться в повідомленні.

Спочатку найманців відправили в Пологівський район, а потім на полігон для підготовки на території так званої "ДНР". Серед них є житель Мелітополя, який у своєму профілі в Instagram не приховує проросійську позицію.

читайте такожЗабирали всіх, навіть батюшку: окупанти сказилися після вибуху біля офісу колаборантки в МелітополіРаніше стало відомо, що місцеві партизани в Мелітополі оголосили про грошову нагороду (10 тисяч доларів США) за голову гауляйтера Євгена Балицького. З такою заявою виступив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного телевізійного марафону.

Нагадаємо, раніше мер Іван Федоров говорив, що українські спецслужби, військові і партизани провели успішну спеціальну операцію в Мелітополі, яка була спрямована на ураження доставки вогнепальної зброї та боєприпасів до міста та на інші захоплені Росією території.

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