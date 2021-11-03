Приїхала на похорон мами, а поховала ще й батька: ковід забрав життя відомого лікаря та її чоловіка

Коронавірус забрав життя відомого лікаря і її чоловіка / molbuk.ua

​В Чернівцях від наслідків коронавірусу з різницею в один тиждень померли відомий лікар Орися Вітрак і її чоловік Анатолій.

Подружжя захворіло коронавірусом майже одночасно. Перебіг хвороби був з ускладненнями, тому сімейну пару госпіталізували до 4-ї міськлікарні Чернівців, повідомляти molbuk.ua.

Анатолій перебував у важкому стані, через тиждень стан Орісі також погіршився, і їх перевели в 1-у міськлікарню, де лікують важких пацієнтів з коронавірусом.

читайте такожКоронавірус 3 листопада: за добу в Україні померли 720 пацієнтівОрися Вітрак пробула в лікарні тільки годину і померла. Її поховали не відразу, оскільки повинна була приїхати дочка подружжя, що проживає в Німеччині. Вона приїхала і встигла поспілкуватися з батьком, але наступного дня він теж помер. Подружжю було по 61 році.

Анатолій Вітрак був колишнім військовослужбовцем, його дружина працювала заступником директора з медичної частини Чернівецької міської поліклініки №1.

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Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі бригаді медиків вдалося врятувати життя вагітній жінці, яка страждала від онкологічного захворювання та коронавірусом COVID-19. Її у вкрай важкому стані доставили з Павлограда в обласну лікарню. Медики кажуть, що вона не пройшла через вакцинацію і довго лікувалася за порадами сусідів і знайомих. Коли вона все ж звернулася в лікарню, то виявилося, що її легені вражені на 65%.

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