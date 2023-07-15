"Доведеться знищувати окупантів до кінця липня": Світан спрогнозував успіхи ЗСУ

Якщо ЗСУ знищуватимуть по 500 окупантів і 50 одиниць ворожої техніки на день, то доведеться так попрацювати ще місяць, перш ніж планувати подальший рух.

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Світан спрогнозував успіхи ЗСУ/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Українським військовим поки що потрібно спрямовувати сили на те, щоб "сточувати" російські війська і зменшувати кількість окупантів.

Упродовж 2-4 тижнів доведеться лише знищувати окупантів перед тим, як зробити можливим подальші успіхи на фронті. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

На запитання, які знакові досягнення ЗСУ цілком реальні вже в короткостроковій перспективі, військовий експерт відповів, що поки що – лише знищення російських військ.

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"Поки що ще місяць, приблизно до кінця липня, нам доведеться сточувати російські війська, зменшувати кількість стратегічних резервів противника", – зазначив він.

За словами Світана, зараз країна-агресорка Росія підключає стратегічні резерви на ті ділянки фронту, які для окупантів є проблемними.

"Росія почала підключати стратегічні резерви на проблемні ділянки фронту, і нам їх потрібно знищити. Якщо знищувати десь по 500 осіб і 50 "коробочок" (маю на увазі військову техніку) на добу, то ще з місяць доведеться попрацювати. Тільки після цього можна буде якось планувати подальший рух", – сказав військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

У ЗСУ зазначили, що Бердянськ та Мелітополь – більше не тил окупантів РФ. Сили оборони України ставлять перед собою завдання виходу до узбережжя Азовського моря, сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів про успішні дії українських сил у районі Бахмута Донецької області. Окупантів вибили з позицій під Бахмутом. ЗСУ продовжують наступальні дії відразу на декількох напрямках, розповів Ковальов.

Представник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий зазначив, що завдяки касетним боєприпасам, які нададуть країни-партнери, Україна зможе дати окупантам агресора Росії гідну відповідь на полі бою. Череватий наголосив: "нехай Росія знає, що за все приходить розплата".

Нагадаємо, захисники України рвонули вперед на Мелітопольському напрямку. Вони просунулися на 1,7 км за тиждень на південь та південний схід на зазначеному напрямку. Рухатися вперед доводиться у дуже важких умовах.

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