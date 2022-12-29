glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Багато ознак вказують, що РФ хоче піти у наступ до кінця зими – ексглава Бюро нацбезпеки Польщі

29 грудня 2022, 08:20
Москва намагається "пускати туман в очі". Кремль навмисно згадує про переговори, щоб приховати свої наміри і несподівано атакувати.
Российский танк, Станислав Козей, российские военные
Багато ознак вказують, що РФ хоче піти у наступ до кінця зими, зазначає Станіслав Козей/ Міноборони РФ, koziej.pl

Країна-агресорка Росія може готуватися до нового повномасштабного наступу на Україну, який вона хоче розгорнути до кінця цієї зими.

Є багато ознак, які свідчать про такі наміри РФ. Про це розповів колишній голова Бюро нацбезпеки Польщі Станіслав Козей в інтервʼю Wirtualna Polska.

Одна з таких ознак – постійне згадування Москвою про переговори щодо припинення війни і демонстрація, нібито окупанти до них готові. Хоча насправді це просто інформаційний шум, який розрахований на те, щоб приспати пильність України, каже Козей.

Він зазначає, що на війні важливо "вміти здивувати противника". А зимовий період якраз такий час, коли можна чекати чогось несподіваного або з боку українських сил, або з боку російських.

Якби російським окупантам вдалося атакувати Україну з півночі і північного сходу, то вони мали б можливість оточити українські війська на Донбасі.

"Не можна виключати, що інформаційна діяльність Кремля є "туманом", під яким Росія може підготувати зимовий "сюрприз" і спробувати перейти в контрнаступ", – наголосив ексглава Бюро нацбезпеки Польщі.

Загроза наступу з Білорусі

Нагадаємо, командувач Силами оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше розповідав, що російські окупанти продовжують військові приготування на території Білорусі, однак ЗСУ їх відстежують і вживають усіх необхідних заходів.

Командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк наголошував, що якщо російські війська наважаться знову атакувати Україну з півночі, й з ними підуть білоруські війська, то вони наткнуться на "несподіванки", які для них приготували захисники нашої держави.

Раніше політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач зазначав, що Росія під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Це дасть змогу пояснити, чому вона перекидає на територію Білорусі велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:04

З днем народження подрузі - щирі вітання, красиві листівки і картинки близькій людині

10:00

Військові отримали 1000 фільтрів для води від Олега Крота з "Фундації Течія"

09:44

Окупанти панікують через серію вибухів: у Бєлгороді, Брянську та Джанкої потужна "бавовна"Відео

09:43

РФ запустила по Україні понад 120 ракет – ПодолякВідео

09:26

РФ масовано атакує Україну, у багатьох містах відбулися сильні вибухи: що відомоВідео

Реклама
09:21

"Напруга велика": експерт спрогнозував, які проблеми чекають країну-агресора в 2023-муВідео

09:17

Ракетний удар РФ: у Києві гримлять вибухи - що відомо про руйнуванняВідео

08:37

Масована ракетна атака: РФ запускає по Україні понад 100 ракет, буде кілька хвиль – ОП

08:35

Загроза зимового наступу окупантів: у США назвали ймовірний напрямокВідео

08:30

Що чекає українців до весниПогляд

08:24

Що подивитися на Новий Рік: добірка кращих святкових фільмівВідео

08:20

Багато ознак вказують, що РФ хоче піти у наступ до кінця зими – ексглава Бюро нацбезпеки ПольщіВідео

08:10

Окупанти панікують: у ЗСУ розповіли, як палять і "перемелюють" вагнерівцівВідео

08:00

Гороскоп на сьогодні 29 грудня: Овнам - переоцінка, Тельцям - натхнення, Близнюкам - романтика

07:45

"Ситуація підвисла": Буданов назвав умову виходу з глухого кута на фронтіВідео

07:36

"Чекають несподіванки": командувач оборони Києва пообіцяв РБ "сюрпризи" у разі вступу у війнуВідео

07:05

Путін скасовує візити: у Кремлі побоюються підготовки замаху - ЗМІВідео

06:37

"Буде ще гірше": після смерті Путіна РФ може почати ще сильнішу війну проти України – АрестовичВідео

06:28

Загроза масованого удару крилатими ракетами: в Україні масштабна тривогаВідео

06:18

Коли немає світла: 7 кроків, щоб випрати одяг вручну

Реклама
06:10

РФ перекидає нові сили на Луганщину і готується до наступуВідео

06:02

Війна йде в Росію: що чекає на РФ і Путіна в 2023 роціПоглядВідео

05:00

Може чекати небезпека: астролог пояснив, чому в січні варто відкласти важливі справиВідео

05:00

Привітання з Новим 2023 роком: яскраві листівки, теплі слова для дітей і дорослихФото

04:15

Досвідчені господині протирають унітаз та раковину соняшниковою олією: для чого вони це роблять

03:30

Гороскоп для Тельців на січень 2023: зміна іміджу, хороші новини та нове знайомство

03:20

Справжній салат Олів'є, якого ще ніхто не пробував: рецепт салату 1900 рокуВідео

02:54

З ювілеєм 50 років - мудрі привітання і зворушливі листівки чоловікам і жінкам

02:42

"Очі кровоточать": Волочкова показала свій "царський" будинок зсерединиВідео

02:04

Напівроздягнена Ксенія Мішина похвалилася пружними формами у ванній кімнаті

01:35

Як правильно чистити мандарини: найпростіший спосіб, про який мало хто знає

00:51

Прикмети на 29 грудня: 2 простих поради, які потрібно встигнути зробити всім до Нового рокуВідео

00:15

"США мають інструменти": експерт пояснив, за якої умови Штати можуть фізично знищити ПутінаВідео

28 грудня, середа
23:35

Гроші липнуть магнітом: названо три жіночі імені, які несуть величезний успіх та багатство

23:09

Росіяни запустили "шахеди" по Україні, вибухи у низці регіонів: що відомоВідео

23:06

Відома індійська акторка наклала на себе руки прямо під час зйомок

22:44

"Я патріот своєї країни": Лобода розповіла, як війна вплинула на рішення виїхати з РФВідео

22:37

"Ворог знає, куди бити": експерт оцінив серйозну загрозу блекаутаВідео

22:35

Земля та небо будуть захищені: Франція погодилась передати Україні зброю та системи ППОВідео

22:23

США намагаються перешкодити передачі іранських дронів РФ - NYTВідео

Реклама
22:13

Прикмети на 31 грудня: ці 3 речі потрібно зробити всім, щоб весь 2023 рік гроші були в будинкуВідео

22:07

Вупі Голдберг відмовляється визнавати Голокост: актриса зганьбилася скандальним висловлюванням

21:23

Лавров назвав регіони України, які РФ хоче "повністю звільнити"

21:10

Україну чекає неймовірний сюрприз 1 січня: синоптики здивували прогнозомВідео

20:21

Росіяни вбили відомого українського тренера-реабілітолога

20:10

Прикмети на 30 грудня: що не можна робити, щоб весь рік у бідності не прожитиВідео

20:04

Хіт минулого століття: чому раніше ставили золоті зуби і коронки

20:00

Жіночий гороскоп на 2023 рік: Овнам-імпульсивність, Дівам-терпіння, Рибам-проблеми

19:46

Гострий гумор від Вечірнього Кварталу та об’єднання родин у Сніданку з 1+1: новорічний анонс на 1+1

19:33

"Реалії РФ - це ганьба і поразка": в Україні приструнили Пєскова за цинічну заявуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти