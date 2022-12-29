Багато ознак вказують, що РФ хоче піти у наступ до кінця зими – ексглава Бюро нацбезпеки Польщі

Москва намагається "пускати туман в очі". Кремль навмисно згадує про переговори, щоб приховати свої наміри і несподівано атакувати.

Багато ознак вказують, що РФ хоче піти у наступ до кінця зими, зазначає Станіслав Козей/ Міноборони РФ, koziej.pl

Країна-агресорка Росія може готуватися до нового повномасштабного наступу на Україну, який вона хоче розгорнути до кінця цієї зими.

Є багато ознак, які свідчать про такі наміри РФ. Про це розповів колишній голова Бюро нацбезпеки Польщі Станіслав Козей в інтервʼю Wirtualna Polska.

Одна з таких ознак – постійне згадування Москвою про переговори щодо припинення війни і демонстрація, нібито окупанти до них готові. Хоча насправді це просто інформаційний шум, який розрахований на те, щоб приспати пильність України, каже Козей.

Він зазначає, що на війні важливо "вміти здивувати противника". А зимовий період якраз такий час, коли можна чекати чогось несподіваного або з боку українських сил, або з боку російських.

Якби російським окупантам вдалося атакувати Україну з півночі і північного сходу, то вони мали б можливість оточити українські війська на Донбасі.

"Не можна виключати, що інформаційна діяльність Кремля є "туманом", під яким Росія може підготувати зимовий "сюрприз" і спробувати перейти в контрнаступ", – наголосив ексглава Бюро нацбезпеки Польщі.

Загроза наступу з Білорусі

Нагадаємо, командувач Силами оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше розповідав, що російські окупанти продовжують військові приготування на території Білорусі, однак ЗСУ їх відстежують і вживають усіх необхідних заходів.

Командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк наголошував, що якщо російські війська наважаться знову атакувати Україну з півночі, й з ними підуть білоруські війська, то вони наткнуться на "несподіванки", які для них приготували захисники нашої держави.

Раніше політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач зазначав, що Росія під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Це дасть змогу пояснити, чому вона перекидає на територію Білорусі велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу.

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