"Ганебний випадок": Шмигаль - про інцидент із ТЦК у Вишгороді

Щодо окремих ганебних випадків Міністерство оборони реагує негайно, запевнив прем'єр-міністр.

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Шмигаль відреагував на скандальний інцидент із ТЦК у Вишгороді / колаж: Главред, фото: ТК Шмигаля, скріншот із відео

Основні тези:

Міноборони відреагувало на інцидент із ТЦК у Вишгороді

Призначено відповідне службове розслідування

Міністерство оборони України реагує негайно на зухвалі випадки поведінки працівників Територіальних центрів комплектування. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у ВРУ, відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренка з приводу того, що нещодавно вся країна побачила "якусь дику картину", як у Вишгороді ТЦК разом із поліцією "викурювали" людину з машини.

"Щодо окремих ганебних випадків Міністерство оборони реагує негайно. Відповідна реакція була і вчора від Міноборони", - зазначив він. відео дня

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що щодо випадку, який стався у Вишгороді, призначено відповідне службове розслідування. За його словами, після його завершення будуть оприлюднені його результати, які нададуть, зокрема, і народному депутату.

Інцидент із "викурюванням" з авто - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 грудня в мережі розлетілося скандальне відео. На ньому у Вишгороді Київської області поліцейські та люди у військовій формі намагалися змусити чоловіка вийти з машини для перевірки військово-облікових даних.

У Міністерстві оборони України заявили, що такі дії суперечать закону і принципам служби в ЗСУ. Відомо, що проводять перевірку і встановлюють причетних до цієї ситуації осіб.

Крім того, поліція Київської області почала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Там акцентували на тому, що працівники поліції, зафіксовані на відео, несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київської області.

Водій, якого у Вишгороді намагалися "викурити" чоловіки у військовій формі, вперше розповів свою версію того, що сталося.

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