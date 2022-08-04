Позиції РФ змішали з землею: морпіхи знищили 20 окупантів разом з технікою

Бійці ЗСУ вдарили по позиціях окупантів / facebook.com/backandalive/

В Донецькій області українські військові за минулу добу знищили 20 окупантів РФ, а також ворожу бронетехніку.

Як йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ в Telegram, результату вдалося досягти 3 серпня частинам і підрозділам морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ під час артилерійських дуелей на Донецькому напрямку.

Українські захисники знищили 20 осіб живої сили ворога та 1 бойову броньовану машину.

Українські артилерійські підрозділи завдали вогневого ураження по позиціях російських окупантів, внаслідок чого ворог втратив понад 10 осіб убитими та пораненими.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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