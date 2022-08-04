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Позиції РФ змішали з землею: морпіхи знищили 20 окупантів разом з технікою

4 серпня 2022, 14:31

Результату вдалося досягти частинам і підрозділам морської піхоти під час артилерійських дуелей на Донецькому напрямку.

Силовики, артилерія
Бійці ЗСУ вдарили по позиціях окупантів / facebook.com/backandalive/

В Донецькій області українські військові за минулу добу знищили 20 окупантів РФ, а також ворожу бронетехніку.

Як йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ в Telegram, результату вдалося досягти 3 серпня частинам і підрозділам морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ під час артилерійських дуелей на Донецькому напрямку.

Українські захисники знищили 20 осіб живої сили ворога та 1 бойову броньовану машину.

Українські артилерійські підрозділи завдали вогневого ураження по позиціях російських окупантів, внаслідок чого ворог втратив понад 10 осіб убитими та пораненими.

Позиції РФ змішали з землею: морпіхи знищили 20 окупантів разом з технікою

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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