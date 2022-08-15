Як надалі відбуватиметься мобілізація до ЗСУ: детальне роз'яснення / Колаж фото УНІАН

Про демобілізацію та повернення солдатів ЗСУ з фронтів мова поки не йде, адже, за законом, під час воєнного стану мобілізація триває аж до його скасування Радою. Про це в інтерв'ю виданню Liga.net розповіли начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач та секретар парламентського Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

За їх словами, хвиль мобілізації як таких в Україні вже немає, тому що вона фактично відбувається безперервно.

"Мобілізація безпосередньо залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах буде ускладнюватися, всі завдання по мобілізації будуть виконані", – зазначив Горбач.

Інше важливе питання - що буде із закликом, якщо війна триватиме довго і потрібно буде повністю міняти людей, які воюють з 24 лютого ‒ поки залишається без відповіді.

"Поки є воєнний стан, всі люди, яких призвали, будуть служити і далі. Це досвідчені бійці, і буде неправильно на їх місце набирати тих, у кого немає досвіду. Щодо відпочинку - передбачено виведення підрозділів першої лінії, відведення їх на реабілітацію та відновлення. Але взагалі такого поняття, як відпочинок, зараз немає", – пояснив Костенко.

Воєнний стан в Україні

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

У разі затвердження Радою ініціатив президента воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до 21 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

15 серпня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 21 листопада.

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