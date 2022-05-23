Полковник ЗСУ розповів, як саме росіяни помиляються щодо своїх баз у Криму

Полковник ЗСУ розповів, як саме росіяни помиляються щодо своїх баз в Криму / колаж УНІАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Робота буквально кількох сучасних військових кораблів-есмінців - наприклад, зі складу американського флоту - здатна в лічені години за допомогою високоточних ракет класу Tomahawk знищити в нуль всю військову інфраструктуру на території півострова Крим. Про це заявив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі проєкту "Крим.Реалії".

"Це помилка російських генералів, російського військово-політичного керівництва з приводу того, що Крим їх, і вони створили там непотоплювану базу авіаносців, — це маячня. Сучасні засоби ураження готові працювати з будь — якої відстані максимально точно, буквально зі скальпельною точністю і ефективністю", - говорить експерт.

Далі, як каже Селезньов, знищення Кримського моста на даний момент, на жаль, неможливо в силу кількох причин.

"Війна - це історія дуже динамічна. Ми всі прекрасно пам'ятаємо настрій російських генералів, коли вони в кінці лютого нинішнього року починали військову авантюру проти нашої країни. Ми бачимо настрій в російському експертному середовищі в даний час. Будь-які політичні процеси, переговорні процеси, підсумки війни — вони формуються на полі бою. Маючи високоточну сучасну зброю, українська армія здатна творити дива", - каже полковник.

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Нагадаємо, раніше заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив під час чату на Главреді про те, що, у разі, якщо Україна буде проводити операцію з витіснення військ Росії в межах Криму, то, цілком ймовірно, Кримський міст знищать.

Це буде абсолютно необхідно, оскільки через цей об'єкт йтимуть озброєння російському угрупованню. Однак зараз немає ніякого сенсу завдавати удару по естакаді Кримського моста, вважає Загородній.

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