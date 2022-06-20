Поїхав шукати пригод в Україну: ЗСУ "задвухсотили" російського "отамана"

Владислав Нутрєцов воював в Афганістані, а потім відправився добровольцем на Донбас. Ліквідований під час мінометного обстрілу в районі Волновахи.
В Україні ліквідований "отаман" так званих російських "козаків" з Анапи Владислав Нутрєцов.
Як написав 20 червня в Twitter полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан, Нутрєцов "кинув дружину і коня" і відправився "шукати пригод".
"Де швидко був офіційно денацифікований та демілітаризований", – повідомив Штефан.
Російські пропагандистські ЗМІ також пишуть про загибель Нутрєцова. Зазначається, що йому було 55 років, він очолював "козаче товариство південного і західного округів Анапи".
Нутрєцов воював в Афганістані, а потім відправився добровольцем на Донбас у складі "зведеного козачого батальйону Кубань". Загинув під час мінометного обстрілу в районі Волновахи наприкінці травня.
Як повідомляв Главред, українські військові знищили групу елітного спецназу ФСБ. "Денацифікований і демілітаризований" зокрема і старший оперуповноважений 2-го відділу управління "А" центру спецпризначення ФСБ Ілля Цуприк з позивним "Терміт".
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