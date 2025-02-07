Зупинити Путіна можна лише за однієї умови – британський генерал

За словами британського генерала, заморозка війни може не спрацювати.

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Зупинити Путіна можна лише за однієї умови, зазначає британський генерал/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Основні тези британського генерала Ширреффа:

Путін зупиниться, лише якщо зіткнеться з військовою силою, яка переважає

Але в такому разі країни НАТО повинні будуть визнати, що вони вступають у війну проти РФ

Зараз немає політичної волі для такого кроку

Лише одна гарантія безпеки може зупинити країну-агресорку Росію. Єдина умова, за якої російський диктатор Володимир Путін зупиниться – це зіткнення з потужнішою військовою силою.

Про це розповів британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф в інтерв’ю "Телеграфу".

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"Єдина умова, за якої Путін зупиниться, – якщо зіткнеться з військовою силою, яка переважає. Але це означає, що країни НАТО повинні будуть визнати, що вони вступають у війну проти Росії. Чи справді вони готові відправити своїх солдатів у таку ситуацію? Я просто не бачу політичної волі для такого кроку", – зазначив Ширрефф.

За словами британського генерала, так званий "мирний план Джей Ді Венса" і сигнали, які ми чуємо з Вашингтона, вказують на те, що американські солдати не ступлять на українську землю.

"Для мене висновок такий: навіть якщо Трамп спробує укласти угоду, яка передбачатиме "заморожування" конфлікту, не думаю, що це насправді "заморозить" його. Я думаю, що він продовжуватиметься. Можливо, буде пауза або щось подібне. Але війна триватиме", – підсумував британський генерал.

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мирний план Трампа представлять у Мюнхені – у Bloomberg розкрили три головні пункти. Передбачається, що окуповані території України залишаться в "підвішеному стані".

Також раніше повідомлялося, що Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів – в Держдумі РФ зробили заяву. Там кажуть, нібито президента США Трампа і російського диктатора Путіна відбудеться найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський прямо сказав про готовність до переговорів. Він зазначив, що Путін боїться з ним говорити. Президент України переконаний, що Дональд Трамп змусить Путіна зупинити війну.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про мирний план США. Зеленський порадив дочекатись результатів офіційних перемовин та контактів між українською та американською сторонами щодо закінчення війни.

Також Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні. Трамп наголосив, що наполегливо працює над зупинкою війни в Україні, і що вже є певний прогрес.

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