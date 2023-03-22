"Він був мужнім і відданим": у Дніпрі попрощалися з поліцейським, загиблим у боях за Бахмут

Останній бій Олександр Дерев'янко прийняв на Донбасі. У захисника України залишилися батьки, дружина, 10-річна донька.

Олександр Дерев'янко загинув, захищаючи Україну / Фото dp.npu.gov.ua

У боях за Бахмут Донецької області загинув 45-річний Олександр Дерев'янко - поліцейський полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1" ГУНП в Дніпропетровській області. 21 березня захисника України проводили в останню путь.

Чоловік загинув 19 березня в Бахмуті Донецької області, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції на Дніпропетровщині.

У Олександра залишилися батьки, дружина, 10-річна донька.

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Попрощатися з героєм прийшли родичі, друзі, знайомі та колеги.

Із захисником України прощалися, схиливши коліна / Фото dp.npu.gov.ua

"Слова скорботи і підтримки рідним Олександра і живий коридор на його честь – так особовий склад поліції Дніпропетровської області попрощався із загиблим побратимом", – йдеться у повідомленні.

Дерев'янко служив у Збройних силах, брав участь в АТО, у 2015 році приєднався до батальйону "Дніпро-1". Останній бій прийняв на Донбасі, захищаючи Бахмут.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув військовий з Івано-Франківської області Михайло Ткачук. Перед повномасштабним вторгненням ворога чоловік повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України.

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