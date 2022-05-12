Окупанти РФ втратили ще один корабель у Чорному морі - джерело в ГУР

Корабель РФ Всеволод Бобров / bmpd.livejournal.com

У Чорному морі окупанти РФ могли втратити ще одного корабля. Ймовірно мова йде про судно тилового забезпечення проекту 23120.

Таких в Росії тільки два - Всеволод Бобров і Ельбрус. Про це джерела в Головному управлінні розвідки розповіли Каналу 24.

Що відомо про нову втрату РФ

За попередньою інформацією, в ніч на 12 травня корабель проекту 23120 йшов у напрямку острова Зміїний. З невідомої причини на судні спалахнула пожежа.

Згодом тривала операція з порятунку екіпажу. Згодом обгорілий корабель намагався дійти до Севастополя. Начебто, це росіянам вдалося і судно таки пришвартували в порту. Як надовго корабель вийшов з ладу, невідомо, але, за попередніми даними, судно потрібно буде серйозно ремонтувати.

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Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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