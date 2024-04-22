Окупанти просуваються вперед: Умеров назвав причину успішних дій ворога

Росія не обирає засобів у своєму прагненні знищити Україну, підкреслив Рустем Умеров.

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РФ б'є КАБами по українських позиціях / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНІАН

Міністр оборони Рустем Умеров заявив про те, що російські окупаційні війська застосовують на фронті керовані авіабомби вагою до 1,5 тонни, які дають їм змогу просуватися вперед.

Росія не вибирає засобів у своєму прагненні знищити те, що вона не може захопити, вдаючись до шокуючих злочинних актів проти цивільного населення і критичної інфраструктури, написав він у Facebook.

"Цього року Росія запустила тисячі ракет і дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонн, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни", - наголосив міністр.

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Водночас він також подякував країнам, які вже надали або висловили готовність передати Україні необхідні системи протиповітряної оборони, зокрема Німеччині за її рішення відправити додаткові системи Patriot.

"Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України і врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію і змусити ворога відступити", - додав Умеров.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

РФ б'є КАБами по Україні - останні новини за темою

Раніше у ЗСУ назвали ключовий спосіб захисту від бомб. На керовані авіабомби недоцільно витрачати засоби ППО, оскільки у Росії таких бомб дуже багато, зазначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ скинула одразу три КАБи на центр Білопілля. Унаслідок російської атаки загинула одна людина, ще троє поранені.

Як повідомлялося раніше, росіяни вдарили КАБами по Сумах. Росія завдала авіаудару по теплоелектроцетралі в Сумах та обстріляла з артилерії Есманську громаду.

/ Інфографіка: Главред

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