Окупантів спалили разом з танками: у ЗСУ показали "вогняні" кадри

Знищені танки РФ / Facebook/EastOC

Українські військові з Сил оборони продовжують протистояти агресії російських окупантів на різних напрямках.

При цьому бійці ЗСУ завдають рашистам відчутних втрат. Відповідні кадри публікує Оперативне командування Схід.

Зазначається, що нещодавно українські захисники знищили бронетехніку загарбників.

Крім того, в оперативному командуванні Схід повідомили, що техніку росіян знешкодили бійці 17-ї окремої танкової Криворізької бригади Збройних Сил України.

/ Facebook/EastOC

/ Facebook/EastOC

/ Facebook/EastOC

Нагадаємо, раніше в Луганській області бійці 24-ї бригади імені короля Данила Галицького зі Стугни-п знищили російську техніку (МТЛБ) разом з посиленим екіпажем окупантів.

"У окупантів є такий цікавий квест - взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися на зустріч нашим протитанкістам", - розповіли українські офіцери.

До того львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна-П і американського ПТРК Javelin.

"Воїни-десантники 80 окремої десантно – штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів",-йдеться в повідомленні командування українських десантно-штурмових військ.

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