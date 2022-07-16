Вогневий наліт на Луганщині: бійці Kraken знищили 60 окупантів і взяли полонених

Українські військові розповіли деталі вогневого нальоту на тимчасово окуповану Білогорівку.
Українські захисники зі спецпідрозділу Kraken знищили 60 російських окупантів в ході атаки на позиції рашистів в Луганській області.
Українські військові розповіли деталі вогневого нальоту на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі підрозділ Kraken.
"В ході операції бійцями спецпідрозділу KRAKEN було ліквідовано 60 осіб особового складу противника, знищено 5 одиниць ворожої техніки. Ще двоє окупантів були взяті в полон", - йдеться в повідомленні.
На кадрах зображений артудар по позиціях окупантів, заход українських бійців в населений пункт, контактний бій, а також взяття в полон рашистів.
Нагадаємо, раніше в Луганській області бійці 24-ї бригади імені короля Данила Галицького зі Стугни-п знищили російську техніку (МТЛБ) разом з посиленим екіпажем окупантів.
"У окупантів є такий цікавий квест-взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися на зустріч нашим протитанкістам", - розповіли українські офіцери.
До того львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна-П і американського ПТРК Javelin.
"Воїни-десантники 80 окремої десантно – штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів",-йдеться в повідомленні командування українських десантно-штурмових військ.
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