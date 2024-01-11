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У РФ прибув новий вантажний борт з Ірану: у ЗСУ сказали, чим це обернеться для України

Альона Вороніна
11 січня 2024, 09:59
Атаки дронами по Україні можуть продовжуватися. У РФ з Ірану могла прибути нова партія безпілотників "Шахед" та запчастин до них.
Дроны, удар дронами по Одесской области
У РФ прибув новий вантажний борт з Ірану, у ньому може бути нова партыя "Шахедів"/ колаж: Главред, фото: Telegram, ДП ДСНС України в Одеській області

Ввечері у середу, 11 січня, у країну-агресорку Росію прибув новий вантажний борт з Ірану. Це може свідчити про нові постачання російським окупантам дронів "Шахед" та запчастин до них.

Тому пуски таких безпілотників по Україні, очевидно, триватимуть. Про це розповіла спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону вранці у четвер, 11 січня.

Гуменюк зазначила, що прибуття борту з Тегерану до Москви може свідчити про те, що Іран продовжує постачати Росії як самі "Шахеди", так і запчастини до них.

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"Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Майже щоночі ворог атакував територію України і використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такими насиченими найімовірніше через погодні умови, бо дрони бояться сильного холоду", – розповіла Гуменюк.

Також вона зазначила, що точкові удари по Україні все одно не припиняються. Окупанти зараз використовують дрони, хоч у мінімальній кількості. Але загарбники таким чином намагаються тримати у напрузі українську ППО. Не варто розслаблятися, адже такі атаки можуть продовжуватися, зазначила Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Атаки дронами і ракетами по Україні

Пізно ввечері 9 січня РФ вдарила ракетами по дитячому табору в Харкові. В результаті російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру.

Також ввечері 10 січня росіяни вдарили ракетами по Харкову. Загарбники вдарили по обласному центру балістикою. Після цього стало відомо, що РФ вдарила двома ракетами по готелю в центрі Харкова ракетами C-300. В результаті 11 людей постраждали, серед них – журналісти турецького видання.

Крім готелю постраждали житлові будинки – один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство. Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях.

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