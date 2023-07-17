"Не звільнення територій": Світан назвав перше завдання української армії

Як зазначив військовий експерт, звільнити територію можна шляхом знищення армії противника. Втім, для цього мають бути хороші позиції.

https://glavred.net/ukraine/ne-osvobozhdenie-territoriy-svitan-nazval-pervuyu-zadachu-ukrainskoy-armii-10486102.html Посилання скопійоване

Світан назвав перше завдання української армії / Колаж: Главред, фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Белінского, скріншот

Збройні сили України мають виконати важливе завдання перш ніж починати звільнювати окуповані тириторії – знищити російських окупантів. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Перше завдання будь-якої армії – це знищення армії противника, а не звільнення територій. Звільнення територій – це наслідок виконання першого завдання, якщо армія, як наша, обороняється. Це перед армією загарбників стоїть завдання захопити нові території. Ми ж на своїй території і обороняємося", - підкреслив Світан.

Як зазначив військовий експерт, звільнити територію можна шляхом знищення армії противника. Втім, для цього мають бути хороші позиції.

відео дня

"У нас зараз якраз такі позиції, тому ми і перемелюємо російські війська", - додав він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри нешвидке просування, ініціатива на фронті – у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", – сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі.

Як зазначив радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко, захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

Вас може зацікавити: