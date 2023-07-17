"Не звільнення територій": Світан назвав перше завдання української армії

Збройні сили України мають виконати важливе завдання перш ніж починати звільнювати окуповані тириторії – знищити російських окупантів. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.
"Перше завдання будь-якої армії – це знищення армії противника, а не звільнення територій. Звільнення територій – це наслідок виконання першого завдання, якщо армія, як наша, обороняється. Це перед армією загарбників стоїть завдання захопити нові території. Ми ж на своїй території і обороняємося", - підкреслив Світан.
Як зазначив військовий експерт, звільнити територію можна шляхом знищення армії противника. Втім, для цього мають бути хороші позиції.
"У нас зараз якраз такі позиції, тому ми і перемелюємо російські війська", - додав він.
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Контрнаступ Збройних сил України
Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри нешвидке просування, ініціатива на фронті – у Сил оборони України, які просуваються вперед.
"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", – сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі.
Як зазначив радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко, захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.
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