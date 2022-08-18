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"Не треба сприймати їх як людей": танцівниця з Луцька готова вбивати окупантів

18 серпня 2022, 21:06

Війна повністю змінила життя Анни.

Анна Рекретюк
Анна Рекретюк / volynpost.com

У ЗСУ служить Ганна Рекретюк-до війни вона була тренером з фітнесу, танцівницею і пірсинг майстром.

Рішення захищати свою країну від російських окупантів вона прийняла незабаром після повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю "ВолыньРОЅТ"вона зізналася, що рішення піти на службу приймала разом з чоловіком.

"Першим про це сказав Вова (чоловік Ані, тату-майстер Володимир Данилюк – ред.). Його сестра просила Мене умовити його не йти. Справа в тому, що Вова розмірковував про службу в армії ще до початку повномасштабної. Але його брат був в АТО, тому мама просила Володю залишатися цивільним. Тепер уже все було ясно. Ми з чоловіком поговорили, прийняли рішення, і я сказала його сестрі: "не хвилюйся, я піду з ним". Так Ми зібралися і поїхали у військкомат записуватися в терроборону. Згодом повернулися додому, зібрали речі і мій тато відвіз нас назад. Так і почалася наша служба", - поділилася Анна.

Хоч їй ще й не доводилося стріляти в живу ціль, але вона готова до цього.

"Вони (росіяни - ред.) заподіяли занадто багато болю українцям, вони роблять просто неадекватні речі. Я собі усвідомила, що мені як військовій не треба сприймати їх як людей, а як ворогів, окупантів. Нехай і не конкретно той, в кого мені доведеться стріляти, був ініціатором цієї війни, але він прийшов на мою землю і прийшов вбити мене і моїх рідних", - заявила Ганна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що український воїн з позивним "кіт" знищив 2 танки і 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії.

Як повідомляється, молодому українському танкісту всього 20 років, але мужності не позичати. Тоді в бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.

Також повідомлялося, що в окупованому Енергодарі Запорізької області в ніч на 30 Липня сталося кілька вибухів перед готелем "ВП ЗАЕС". Після цього там спалахнула пожежа. Гасити пожежу окупантам довелося із залученням спеціальної рятувальної техніки.

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війна в Україні ЗСУ
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