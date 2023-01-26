Не готувалися до ударів зсередини: експерт розповів, навіщо в Москві встановили ППО

Появу ППО на дахах відомчих будівель у Москві варто вважати підготовкою до можливих конфліктів за владу всередині Росії.

ППО в Москві встановлюють для підстраховки від внутрішніх війн - Михайло Шейтельман / Колаж Вікіпедія, соцмережі

Навколо Москви існує пояс ППО, тому навряд чи Росія встановила ППО в Москві для додаткового захисту від українських засобів ураження. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман.

Як уточнив політтехнолог, навколо Москви ще з часів СРСР існує пояс протиракетної оборони.

"Мені видається малоймовірним, що РФ знадобився додатковий захист від українських засобів ураження (а українським безпілотникам або ракетам до Москви летіти близько 700 кілометрів), оскільки є базовий. І тоді виникає версія - а якщо стріляють зсередини цього кільця? Адже за радянських часів готувалися до ядерного удару, але не до того, що на них, умовно кажучи, нападуть Хімки (передмістя Москви). А з Хімок можуть почати стріляти зовсім інші люди, оскільки зараз існує конфлікт між "Вагнером", не особисто з ПВК, але між Пригожиним і людьми, з якими він в кооперації, і ФСБ-армією (Патрушев, Шойгу і т.д.)", - пояснив Шейтельман.

Водночас, експерт переконаний, що появу ППО на дахах відомчих будівель у Москві варто вважати підготовкою до можливих конфліктів за владу всередині Росії.

"Якщо це і роблять демонстративно, то щодо "Вагнера". "Вагнер" як колектив відсторонили від великої влади над війною всього лише пару тижнів тому, коли призначили Герасимова і цим фактично повернули війну Від приватників і "зеків" в сферу впливу Міноборони. І це їм відповідь - мовляв, полізете до нас, то ось вам. Це не означає, що в буквальному сенсі ППО будуть збивати безпілотники, це показує серйозність намірів Міноборони по відношенню до інших гравців на цьому полі, які, можливо, намагаються якось брати участь в розділі влади",- говорить Шейтельман.

Як повідомляв Главред, в Росії у місцях, пов'язаних з російським диктатором Володимиром Путіним, почали з'являтися комплекси протиповітряної оборони. Спочатку їх помітили в Москві – такі системи виставили прямо на дахи будівель в російській столиці. Після цього такий комплекс поставили неподалік від резиденції Путіна в Ново-Огарьово, а тепер відповідну техніку помітили біля ще однієї резиденції диктатора – на Валдаї.

Крім того, за словами політолога, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, у появи ППО в Москві є дві вагомі причини – спроба російських воєначальників перестрахуватися, щоб у разі чого не нести відповідальності, а також мілітаризувати російську столицю в очікуванні акцій протесту і повстання.

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