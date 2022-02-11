"Не було сил терпіти": на Одещині багатодітна мати сокирою зарубала чоловіка-тирана

Багатодітна мати вбила чоловіка / фото скрін

В Одеській області заарештували багатодітну матір Любов Клуссон, яка роками терпіла знущання близької людини. Причому жертвою тирана була не тільки вона, але й діти. Коли "терпець урвався", жінка зважилася на вбивство.

Любов разом з чоловіком Сергієм Гречковським переїхали в Одеську область з Житомира. Пара прожила разом більше 30 років, виростила трьох дітей. Син жив з батьками, а дочки – окремо: одна з них вже сама стала матір'ю двох малюків.

У селі Кошари (неподалік від курорту Коблево) Сергій і любов обзавелися дачною ділянкою в садовому товаристві "Дельта" і побудували будинок. Чоловік займався різьбленням по дереву, що давало непоганий заробіток, проте з кожним роком працювати ставало все важче: Сергій став випивати.

Життя сім'ї перетворилося на пекло: фізично і морально страждала не тільки любов, а й діти. Син кілька разів тікав з дому, а одна з дочок після батьківського побиття вже не зможе стати матір'ю.

За словами жінки, Сергій багато разів обіцяв зав'язати з алкоголем і ніколи більше не чіпати ні її, ні дітей, але цього так і не сталося.

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Після остаточного розриву сімейних відносин чоловік залишався жити в їх спільному будинку, а життя Любові та сина перетворилася на пекло.

Терпіння 58-річної любові Клуссон лопнуло 6 лютого. У цей день Сергій став вимагати гроші на горілку. Сил чинити опору вже не було, і жінка пішла з ним до магазину.

Коли повернулися додому і чоловік випив, а потім заснув, в голові жінки "склалася картинка". Вона зрозуміла, що може позбутися "проблеми" раз і назавжди: взяла сокиру і вбила Сергія. Тіло загорнула в килим і на тачці перевезла на одну з довколишніх дачних ділянок. Просто кинула на землі.

"На що вона розраховувала – незрозуміло. Не сховала, не закопала. Тобто говорити як про чітко продуманий злочин тут не доводиться", - розповіло джерело Обозревателя в поліції.

Сама підозрювана після затримання розповіла, що її довели.

"Не було сил терпіти ці муки. Але я ні про що не шкодую!",- повідомила Любов. Також жінка, як би це страшно не звучало, вперше за багато років видихнула: тепер вона спокійна за життя своїх нехай і дорослих, але все ж дітей.

Місцеві жителі шоковані трагедією, що розігралася, і шкодують жінку.

"Любов - дуже привітна, ввічлива. Завжди віталася, посміхалася... Хто б міг подумати, що вона піде на таке", – кажуть вони.

"Слідчі відділку поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 під процесуальним керівництвом Комінтернівської місцевої прокуратури кваліфікували дії правопорушниці за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі", - повідомив в. о. начальника територіального підрозділу поліції Олександр Біланчук.

Комінтернівський районний суд обрав запобіжний захід любові Клуссон у вигляді утримання під вартою – зараз вона перебуває в Одеському слідчому ізоляторі.

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