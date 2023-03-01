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Намагаються наступати одразу на кількох ділянках: в ISW розповіли про провал окупантів у Кремінній

1 березня 2023, 08:12
Російські війська не досягли значущих успіхів в районі Кремінної, де вони намагаються наступати відразу на декількох ділянках
Российские военные
Российские военные / Минобороны РФ

Російський наступ на лінії Сватове-Кремінна, ймовірно, зазнає невдачі. Про це повідомляє в черговому зведенні Американський інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики говорять, що російські війська ведуть обмежені наземні атаки поблизу міста Сватове та Новоселовського. Також російські війська завдали обмежених наземних ударів поблизу Кремінної.

Інститут зазначає, що російські війська не досягли значущих успіхів в районі Кремінної, де вони намагаються наступати відразу на декількох ділянках. При цьому аналітики посилаються на оцінки як українського Генштабу, так і російських же "воєнкорів".

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"Хоча російські сили в Луганській області все ще мають ініціативу, Російські наступальні операції в Луганській області невдалі, підтверджуючи попередню оцінку ISW про те, що для наступу російських військ в Луганській області не вистачає достатніх резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу", – йдеться в новому зведенні.

Новий наступ РФ в Україні

Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Донбасу
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