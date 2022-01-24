УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Завдати ворогові неприйнятні втрати: Резніков пояснив, чому війна стосується кожного

24 січня 2022, 18:37
Прослухати новину
Зупинити

Глава Міноборони попросив громадян визначитися, як саме вони хочуть приєднатися до оборони України.

ВСУ
Глава Міноборони оцінив здатність українців захищатися / Штаб ООС

Міністр оборони Олексій Резніков оцінив ситуацію навколо ймовірної агресії РФ проти України.

Кращий спосіб убезпечити країну від подальшої агресії Росії - створення умов, при яких країна-агресор несе неприйнятні для себе втрати і не досягне мети, пише він в колонці на Українській правді.

Глава Міноборони впевнений в тому, що в разі агресії РФ українцям в першу чергу самим доведеться захищати свою державу, і необхідно розвивати здатність до цього.

При цьому він попросив громадян визначитися, як саме вони хочуть приєднатися до оборони України.

"Закликаю громадян зважити, яким чином ви готові приєднатися до оборони держави. Як я зазначив, є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв ТрО, ми повинні одночасно наповнювати і підвищувати якість резерву інших компонентів Збройних сил", – пише міністр оборони.

Реклама

Разом з тим він упевнений в тому, що найкращий спосіб убезпечити Україну від подальшої військової ескалації з боку Російської Федерації – створити умови, за яких агресор понесе неприйнятні для себе втрати і не зможе досягти мети.

Резніков додав, що необхідно зробити так, щоб російській військовій машині протистояла не тільки армія та інші структури сектору безпеки і оборони нашої країни, а "вся українська нація".

читайте такожЗагроза агресії: Данілов пояснив плани і наміри РФ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що РФ може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Washington Post, спроба окупації великих міст, зокрема, Харкова, стане початком великомасштабних військових дій.

Читайте ще:

viber
російське вторгнення військова агресія РФ новини України Олексій Резніков
Зараз ви переглядаєте новину «Завдати ворогові неприйнятні втрати: Резніков пояснив, чому війна стосується кожного». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силГороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих сил Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23ºЛютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23º Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуПрикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в біду Нафтогаз відмовляє українцям у підключенні: кому не пощастить і в чому причинаНафтогаз відмовляє українцям у підключенні: кому не пощастить і в чому причина
19:37

В Одесі вчителька побила школяра і прогрозила йому вбивством

19:18

Як зараз виглядає і чим займається єдиний син Анастасії Заворотнюк -21-річний Майкл СтрюковВідео

19:17

Міжнародні авіакомпанії стали масово змінювати графік польотів до КиєваВідео

19:15

Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хлібВідео

18:41

Визнання Росією "ЛДНР" і звернення до Путіна: у Держдумі розглянуть документ вже за місяць

Реклама
18:37

Завдати ворогові неприйнятні втрати: Резніков пояснив, чому війна стосується кожногоВідео

18:30

Рада ЄС різко звернулася до Росії і закликала до деескалації навколо УкраїниВідео

18:21

Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюФото

18:08

Вторгнення в Україну стане новою Чечнею для Росії - ДжонсонВідео

18:07

Здійснення бажань, грошова удача і дивовижні можливості: кому зі знаків пощастить вже в лютомуВідео

17:57

У ПСГ Європи залишилося близько 30% запасів газу: Газпром заявив про історичний дефіцит палива в ЄС

17:56

На українських дорогах з'являться поліцейські" фантоми": названо терміни

17:55

Загроза агресії: Данілов пояснив плани та наміри РФВідео

17:54

Показала зад всьому світу: 155-кілограмова модель Тесс Холлідей повністю оголилася на знак протесту

17:43

Діти масово потрапляють до лікарні: в Україні продають небезпечні іграшкиВідео

17:42

В Україні накрутять ціни на інтернет: тарифи різко підскочатьВідео

17:26

"Велике будівництво": Укравтодор оголосив тендер на реконструкцію об’їзної Житомира по трасі М-06

17:00

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

16:59

Останки дитини втопили в озері: у Кривому Розі прийомні батьки спалили тіло 6-річної донькиВідео

16:57

Загроза захоплення Харкова: в СБУ розкрили ймовірні сценарії агресії РФВідео

Реклама
16:44

Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення РосіїВідео

16:34

Білорусь стягне війська до кордонів України: Лукашенко оголосив про спільні з Росією планиВідео

16:21

Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програмиВідео

16:15

Залучите щастя в будинок: що обов'язково потрібно приготувати на Тетянин деньВідео

16:13

Майкл Щур. Залізобетонний аргумент, чому вторгнення Росії не будеВідеоблоги

16:05

Модель Анна Неплях у сексуальній мереживній білизні загіпнотизувала фанатів ідеальними вигинами

15:59

Лікувальні ванночки для ніг: перевірені способи, які знімуть втому

15:51

"Поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації": Японія просить своїх громадян покинути УкраїнуВідео

15:48

Укрпошта вводить нові тарифи та змінює умови доставки: що відомоВідео

15:38

В Україні стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту: кого і коли будуть щеплюватиВідео

15:26

Зеленський на тлі військової загрози Росії проти України скликає РНБО

15:15

Росія намагалася взяти Європу "на понт": чому посольства вивозять сім'ї дипломатів з УкраїниПогляд

15:05

Євробачення-2022 - названо вісім фіналістів нацвідбору від УкраїниВідео

14:57

Порожні полиці і зліт цін: українцям розкрили сценарій подорожчання продуктівВідео

14:48

У Польщі за загадкових обставин помер 28-річний українець: вдома залишилися дружина і двоє дітей

14:33

Аграрні розписки як інструмент залучення коштів можуть зникнути з агроринку України

14:25

Людмила Янукович померла: у експрезидента-втікача відповіли на фейкВідео

14:22

Газ і нафта – під ударом, а питання SWIFT блокує ФРН: ЗМІ дізналися плани ЄС щодо санкцій проти РФВідео

14:10

Мокра і соковита Maruv оголила свій "горіх" в басейні на камеру

14:03

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляВідео

Реклама
14:02

Дія у роботі: повернення товару в Епіцентрі та Новій Лінії стає простішим новости компании

13:54

Євросоюз виділив Україні допомогу на €1,2 млрд через загрозу вторгнення РФВідео

13:43

Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

13:35

День Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела Тетяни

13:18

Кішка врятувала від голодної смерті крихітних більчат: як відреагував господарВідео

13:14

Загроза вторгнення РФ: НАТО перекидає кораблі та винищувачі на СхідВідео

13:09

Загроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра та дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про сценарійВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаВідео

12:58

Дичина під Києвом: п'яні молодики пограбували та зґвалтували жінку - один з них з ВІЛ

12:52

Крістіна Агілера розохотила фанатів сяючою наготою пишного тілаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти