Завдати ворогові неприйнятні втрати: Резніков пояснив, чому війна стосується кожного

Глава Міноборони оцінив здатність українців захищатися / Штаб ООС

Міністр оборони Олексій Резніков оцінив ситуацію навколо ймовірної агресії РФ проти України.

Кращий спосіб убезпечити країну від подальшої агресії Росії - створення умов, при яких країна-агресор несе неприйнятні для себе втрати і не досягне мети, пише він в колонці на Українській правді.

Глава Міноборони впевнений в тому, що в разі агресії РФ українцям в першу чергу самим доведеться захищати свою державу, і необхідно розвивати здатність до цього.

При цьому він попросив громадян визначитися, як саме вони хочуть приєднатися до оборони України.

"Закликаю громадян зважити, яким чином ви готові приєднатися до оборони держави. Як я зазначив, є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв ТрО, ми повинні одночасно наповнювати і підвищувати якість резерву інших компонентів Збройних сил", – пише міністр оборони.

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Разом з тим він упевнений в тому, що найкращий спосіб убезпечити Україну від подальшої військової ескалації з боку Російської Федерації – створити умови, за яких агресор понесе неприйнятні для себе втрати і не зможе досягти мети.

Резніков додав, що необхідно зробити так, щоб російській військовій машині протистояла не тільки армія та інші структури сектору безпеки і оборони нашої країни, а "вся українська нація".

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що РФ може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Washington Post, спроба окупації великих міст, зокрема, Харкова, стане початком великомасштабних військових дій.

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