Податок на покупки за кордоном збільшили в Україні: скільки доведеться платити за інтернет-замовлення

ВР збільшила ліміт оподаткування на інтернет-покупки за кордоном / pixabay

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект, згідно з яким повертається поріг оподаткування товарів, придбаних громадянами на закордонних інтернет-майданчиках і пересилаються в країну.

Законопроект №4278 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)" у другому читанні та в цілому підтримали 274 народних депутати.

Законопроект збільшує базу оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу одержувача – фізичної особи зі 100 євро до 150 євро.

читайте також"Заради блага громадян": в Україні може з'явитися новий податокДокумент визначає відповідальними за нарахування та сплату до бюджету ПДВ при ввезенні товарів з-за кордону оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника, якщо ним здійснюється декларування таких товарів.

Раніше повідомлялося, що українська влада анонсувала реформу оподаткування заробітних плат. Працюючі громадяни впали в паніку і поки не розуміють, що саме їх чекатиме і на які доходи в чистому вигляді розраховувати сім'ї.

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