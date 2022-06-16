На Запоріжжі ЗСУ розгромили позиції окупантів і знищили два склади з боєприпасами

ЗСУ ліквідували щонайменше 8 чоловік особового складу, ще 14 солдатів були поранені.
У Запорізькій області українські військові майстерно покришили окупантів і знищили два склади з боєприпасами. Щонайменше близько десятка окупантів перетворилися на груз-200. Про це повідомляє Штаб оборони Запорізького краю.
Також ЗСУ знищили позиції і спостережний пост рашистів.
Всього за минулу добу в Запорізькій області було знищено:
- 8 чоловік особового складу ліквідовані, 14 солдатів поранені;
- 7 САУ 2С3 "Акація";
- ворожа позиція і спостережний пост;
- два склади з боєприпасами.
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Як повідомляв Главред, український опір і загроза морської блокади на півдні заважають планам Росії щодо анексії Херсонської та Запорізької областей, йдеться в аналізі Інституту вивчення війни. Російські війська, ймовірно, мають намір посилити контроль над доступом до портів в Чорному морі під захистом укріпленої військово-морської присутності на острові Зміїний.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна Росії проти України може зайняти кілька років. За його словами, росіяни усвідомили, що у них не вийде швидко окупувати Україну.
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