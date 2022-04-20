На Київщині колону окупантів зупинив 20-річний юнак за допомогою одного РПГ

Двадцятирічний боєць здійснив 21 постріл з РПГ 7 / скріншот

Двадцятирічний боєць 114-ї бригади територіальної оборони Київської області здійснив 21 постріл з РПГ 7 і фактично змусив російську колону зупинитися, що дало можливість ЗСУ повністю розгромити її.

Як йдеться в сюжеті БЦТВ, під час вторгнення в Україну російські війська намагалися захопити село Дмитрівка Бучанського району Київської області. Бригада терроборони зупинила ворога. Для 90% бійців 114-ї бригади це була перша битва.

"Всупереч тому, що у них була лише застаріла легка піхотна зброя, зупинили бронеколону російських військ. Це дозволило ЗСУ надалі розбити колону дотла", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, в Миколаївській області російські окупанти хотіли розстріляти тридцять мирних жителів одного з сіл. Завадили таким намірам Десантно-штурмові війська України.

В Ірені під Києвом 26-річний Сергій Кряж самостійно знищив техніку окупантів. За це російські військові його розстріляли.

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