На Херсонщині окупанти мінують дороги та берег річки: готуються до наступу ЗСУ

Окупанти на Херсонщині мінують дороги та готуються до контрнаступу ЗСУ / Колаж УНІАН, Суспільне

У Херсонській області окупанти бояться контрнаступу ЗСУ. Вони мінують дороги, берег річки Інгулець. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ймовірно, саме так окупанти готуються до відступу.

Нині бої йдуть у громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів.

"Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець. Щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти протягом тижня перевіряли приватні гаражі у Херсоні та шукали зброю. Вони встановили на вулицях міста блокпости та посилили патрулювання.

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Ситуація на Херсонщині

13 липня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ з тимчасово окупованого Херсона. За його словами, варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто.

ЗСУ кілька днів поспіль успішно обстрілювали стратегічно важливий для окупантів Антонівський міст через Дніпро в Херсоні. Цей міст Росія використовувала для постачання зброї.

21 липня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни можуть добровільно покинути Херсон, поки є така можливість.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що звільнення Херсона може призвести до переломного моменту у війні. Тоді або впаде вся оборона окупантів, або почнеться контрнаступ ЗСУ. Росіяни вже розриваються між Донбасом і Херсоном, оскільки у них немає додаткових резервів. На Херсонщині для української армії складаються оптимальні умови. Може з'явитися можливість відрізати правобережне угруповання ворога і поступово його витісняти.

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