На очах у сина: в Києві на 9-му місяці вагітності померла жінка

Киянка на 9 місяці вагітності померла від наркотиків / УНІАН

У Києві від передозування метадоном померла вагітна жінка. Його вона вживала в той час, як у квартирі знаходився її маленький син.

Про страшний випадок, який стався в одній з квартир Києва, повідомили в соцмережах, пише "24 канал".

За непідтвердженими даними, жінка вживала заборонені речовини разом зі своїм чоловіком - вони вжили метадон і лягли спати. Через кілька годин після цього чоловік прокинувся і побачив свою кохану на підлозі без ознак життя. Медики швидкої, які прибули за викликом власника квартири, не змогли реанімувати жінку.

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За тим, як рятували маму, і тим, як вона вживала наркотики, спостерігав перший син пари. Він, швидше за все, дивився мультики в тій же кімнаті, де померла жінка.

Раніше ми повідомляли, що в місті Дубно Рівненської області вночі 17 листопада померла від наслідків коронавірусу 20-річна вагітна жінка. Немовля також врятувати не вдалося. Як розповів головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов, жінка була на сьомому місяці вагітності. У неї були проблеми з дихальною системою і важка пневмонія через коронавірус.

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