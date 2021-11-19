На очах у сина: в Києві на 9-му місяці вагітності померла жінка

За попередньою інформацією, причиною смерті стало передозування наркотиками.
У Києві від передозування метадоном померла вагітна жінка. Його вона вживала в той час, як у квартирі знаходився її маленький син.
Про страшний випадок, який стався в одній з квартир Києва, повідомили в соцмережах, пише "24 канал".
За непідтвердженими даними, жінка вживала заборонені речовини разом зі своїм чоловіком - вони вжили метадон і лягли спати. Через кілька годин після цього чоловік прокинувся і побачив свою кохану на підлозі без ознак життя. Медики швидкої, які прибули за викликом власника квартири, не змогли реанімувати жінку.
читайте такожМетадон у крові Полякова: що відомо про наркотик, який знайшли в організмі депутатаПомерла перебувала на 9 місяці вагітності - через кілька тижнів мала народжувати другу дитину.
За тим, як рятували маму, і тим, як вона вживала наркотики, спостерігав перший син пари. Він, швидше за все, дивився мультики в тій же кімнаті, де померла жінка.
Раніше ми повідомляли, що в місті Дубно Рівненської області вночі 17 листопада померла від наслідків коронавірусу 20-річна вагітна жінка. Немовля також врятувати не вдалося. Як розповів головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов, жінка була на сьомому місяці вагітності. У неї були проблеми з дихальною системою і важка пневмонія через коронавірус.
Читайте також:
- Передозування вітаміном D: симптоми і небезпечні наслідки
- "Відчуття смерті було": Моргенштерн описав, як мало не помер від передозування наркотиками
- Помер зірка сирітського Брукліна і країни Лавкрафта: поліція підозрює передозування
- 65% ураження легень від COVID-19: у Дніпрі лікарі дивом врятували онкохвору породіллю та дитину
- "Коліті вакцину, інакше буде важко": чоловік померлої від 19 багатодітної породіллі звернувся до вагітних