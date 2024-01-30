На Франківщині чиновник назвав депутатку відьмою і вилетів з посади

Секретаря Коломийської міськради Андрія Куничака звільнили після того, як під час засідання в листопаді 2023 року він назвав "відьмою" депутатку Галину Белю.

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Як каже омбудсмен Лубінець, чиновник Куничак вжив висловлювання, які дискримінують депутатку за ознакою статі / колаж Главред, фото Instagram і ua.depositphotos.com

Секретаря Коломийської міської ради (Івано-Франківська область) Андрія Куничака звільнили з посади після того, як під час засідання в листопаді 2023 року він назвав "відьмою" депутатку Галину Белю. Про це повідомив уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець.

За його словами, секретар вжив висловлювання, які дискримінують депутатку за ознакою статі. Вони "принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради".

Лубинець також розповів, що до нього із заявою на Куничака звернулася і сама потерпіла. Негідна поведінка секретаря міськради була розглянута на засіданні Постійної комісії, на якій були присутні обидві сторони. Згодом Коломийська міська рада ухвалила рішення достроково припинити повноваження свого секретаря.

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