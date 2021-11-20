На Буковині батько понад рік не пускає дітей до школи та годує їх бур'янами

Дмитро Поп'юк понад рік не пускає дітей до школи / скріншот

На Буковині родина з чотирма дітьми переїхала в гірське село, куди складно доїхати навіть автівкою. Батько не пускає їх в школу, перевів на домашнє навчання, а харчуються діти лише тим, що виростили самі. Ніякі продукти сім'я не купує.

Як розповів голова Конятинської громади, ще півтора року тому батько сімейства викладав фізкультуру в школі, а діти вчилися в цьому ж закладі. Але раптом все змінилося, передає ТСН.

Після народження сина з важкою генетичною хворобою сім'я вдалася до народних методів і рослинної їжі. Батькам здалося, що лікування травами хлопчикові допомагає, але він помер за кілька місяців після переїзду в село.

Зараз батьки ніде не працюють. Від допомоги на дітей відмовилися. Кажуть, що їм вистачає і того, що вирощують самі.

Понад рік четверо дітей — учні 3, 7, 9 та 11 класів — не з'являлися у навчальному закладі, бо батько переконаний — школа негативно впливає на їхній розвиток.

Реклама

"Вони не раби, вони нікому нічого не зобов'язані", — сказав Дмитро Поп'юк.

Він упевнений, що "у школі формують не природну людину, а соціальну".

"Ніякі соціальні діти не мають можливості знати садівництво, землеробство, як мої діти", - пояснив багатодітний батько.

Дмитро Поп'юк / скріншот

Старший син не зміг закінчити 11 клас і отримати атестат.

Однак Поп'юк не бачить в цьому проблеми. Молодшого сина він також збирається навчити лише найнеобхіднішому - писати і рахувати.

"Ми даємо йому можливість вільно вивчати. Вільно - це означає, що, якщо він хоче – він вчить", — каже чоловік.

Чиновники подали до суду на Поп'юка.

"Там авторитарний спосіб виховання. Те, що батько сказав – діти виконують", — заявили в соцслужбі.

У селі дітей шкодують.

"Бур'янами годують, яблуками, гарбузами. Продукти взагалі ніякі не купують. М'ясо не їдять, молочне не їдять, а влітку збирають квіти і їдять", — розповідав місцевий житель Петро Пелепко.

Після того, як суд оштрафував Дмитра на 850 гривень і пригрозив позбавити батьківських прав, чоловік пообіцяв відпустити дітей до Самаківської школи. У закладі запевняють, що прийняти нових учнів готові. У дітей буде домашня форма навчання, а в школу вони ходитимуть з батьком. Але попри це у закладі сподіваються все ж таки допомогти молодшим здобути освіту, а старшому-атестат. Якщо ж не вийде - звертатимуться за допомогою до соцслужби.

читайте такожДітей позбулася, як мотлоху, а співмешканця залишила: що відомо про горе-матір з Кривого Рогу

Як повідомляв Главред, у Кривому Розі мати залишила своїх дев'ятьох дітей з речами та свідоцтвами про народження під будівлею міськради. Мовляв, годувати їх нічим, жити нема на що, а документи для того, щоб отримати допомогу від держави, жінка зібрати не змогла.

Жінка пояснила, чому залишила своїх дітей під будівлею міськради.

"Не хочу більше морити їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим більше там сім пацанів ростуть – вони будуть захищати Україну", – сказала вона.

На даний момент кинуті діти знаходяться в Центрі реабілітації в Кривому Розі, а в службі у справах дітей виконкому Криворізької міськради жінці допомагають зібрати необхідні документи, щоби вона змогла оформити пакет документів на отримання виплат.

Читайте також: