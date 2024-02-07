'Ми гасили полум'я водою': у Києві врятували дітей із будинку, по якому вдарила РФ

Двоє дітей з тіткою просиділи 5 годин у охопленій вогнем та димом квартирі, чекаючи на порятунок.

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Двоє школярів понад 5 годин провели в охопленій полум'ям квартирі / Колаж: Главред, фото: facebook.com / UNICEF Ukraine

Київський школяр Данило разом із своєю молодшою сестрою та тіткою провели понад 5 годин в охопленій димом та полум'ям квартирі. Їхній будинок постраждав від ранкового масованого обстрілу, а квартира знаходилась на 13 поверсі. Про це повідомили в UNICEF Ukraine.

Коли пролунав вибух, 14-річний Данило разом із 10-річною двоюрідною сестрою та тіткою ще спали. Батьки хлопця в цей час були на роботі.

"Було полум'я та дим, сестра злякалась дуже. Ми одразу почали гасити полум'я водою, я надихався диму", - розповів Данило. відео дня

Рятівники змогли дістатися до їхньої квартири пообіді, коли полум'я вже було локалізоване. На щастя, діти не отримали поранень, але були дуже налякані.

Під час рятувальної операції батьки Данила очікували на вулиці разом з його друзями. Мама школяра весь час підтримувала зв'язок із сином телефоном та чекала на порятунок рідних.

"Я була в метро, коли пролунали вибухи, їхала на роботу, а діти були із сестрою. Вони не поранені, але дуже налякані. Квартира розбита, там багато диму", - поділилась мати Данила.

Ракетний удар Росії 7 лютого

Нагадаємо, 7 лютого в Україні було оголошено повітряну тривогу через можливий ракетний удар РФ. Українські військові зафіксували пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вибухи прогриміли в Києві, Харкові, Миколаєві, Дрогобичі та інших регіонах.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетну атаку РФ, яка вдарила по шісти регіонах країни. Внаслідок атаки у Миколаєві зруйновано десятки будинків, загинула одна людина. У Києві постраждали понад десятеро осіб, двоє загинули.

Як повідомляв Главред, вранці 7 лютого Росія здійснила ракетну атаку по Україні. Країна-агресорка здійснила удари за допомогою дронів та керованих ракет. Росія випустила 44 ракети і 20 безпілотників.

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