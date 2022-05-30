"Ми - витратний матеріал": окупант зізнався в розмові дружині, що ЗСУ сильно луплять росіян

Окупант зізнався в розмові дружині , що ЗСУ сильно луплять росіян / колаж УНІАН і Reuters

Російський окупант поскаржився своїй дружині на те, що його підрозділ зазнав важких втрат під час боїв на Донбасі в ЗСУ, оскільки командування росіян використовує рядових тільки як витратний матеріал. Про це йдеться в перехопленій розмові, яку оприлюднили Головним управлінням розвідки українського Міноборони.

Окупант поскаржився, що до поранених, яких потрібно терміново евакуювати, нікому немає діла.

"Наш напрямок сама зараз біда така", - сказав окупант, розповідаючи про бої з ЗСУ на Лиманському напрямку.

Агресор зазначив, що йому командування обіцяло дати орден, але тут же обмовився ‒ мовляв, це неважливо, оскільки втрати росіян змушують думати тільки про те, як повернутися живим додому.

"А то у мене, Хто зі мною поїхав, перша партія - сім чоловік залишилося з шістдесяти. У нас щодня поранені. Кожен день убиті. Кожен день хтось помирає. Людей пачками звідси везуть", - сказав окупант.

Він зазначив, що йти в атаку на позиції ЗСУ у них немає можливості, тому що ті якісно закріпилися.

"В атаку йти, це просто пиздец. Вони окопані сидять. У них там амбразури, у них бетоном все залито. У них окопи. Вони нас просто сидять і чекають. Вони нас просто розстрілюють", - поскаржився окупант.

Агресора також заявив, що командування окупантів ставиться до них по-скотинячому.

"Ми просто витратний матеріал. Тут всім пофіг на нас. Поранені лежать тижнями, яких треба терміново евакуювати", - підсумував окупант.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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