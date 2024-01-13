'Ми можемо пройти': військовий експерт назвав дві умови для прориву ЗСУ

Щоб українські військові змогли просунутись на фронті, потрібно отримати значну перевагу над росіянами в деяких видах зброї.

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Чи можливий найближчим часом злам на фронті на користь України / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 22 механізована бригада

Збройним Силам України не вистачає систем ППО та артилерійських боєприпасів для ефективної боротьби з окупантами. Через це українським захисникам важко здійснити прорив на фронті та відкинути противника. Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Павло Нарожний.

"Найближчим часом, на жаль, я не вбачаю можливості для українців, щоб зробить прорив для того, щоб хоч на якійсь ділянці фронту ми змогли значно відкинути ворога. Якісь тактичні просування – можливо, кілометр-два-п'ять, ми можемо пройти", - сказав він.

Нарожний наголосив, що для успішного наступу на деяких ділянках фронту Україні необхідно мати велику перевагу в деяких критичних видах зброї. Він запевняє, що для прориву у війні Україні потрібно більше засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також артилерійські боєприпаси.

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"Якщо хоча б два цих фактори будуть у нас в руках, це буде передумовою для наступу на деяких ділянках фронту", - стверджує Нарожний.

За його словами, панування в повітрі стане першим кроком для можливого наступу далі. Проблеми з отриманням необхідних артилерійських засобів виникають через бюджетні обмеження у США та гальмування поставок з ЄС. Тим не менше, є надія на передачу обіцяного озброєння до березня.

Війна в Україні

Нагадаємо, морози в Україні ускладнять військові операції. Однав змушуючи окупанти менше використовуватимуть баражуючі боєприпаси через ризик замерзання двигунів.

Як повідомляв Главред, російські окупанти не досягли поставлених цілей за останні місяці на фронті. Командувач Сухопутних сил України, генерал-лейтенант Олександр Сирський наголосив, що армія окупантів безперервно атакує на кількох ділянках фронту, проте захисники України контратакують.

Також заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков розповів, що на фронті події розвиваються позитивно для України, але військовим не вистачає зброї. Ефективний наступ можливий лише за умови закінчення політичних баталій в Європі і США та отримання військової допомоги для України.

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