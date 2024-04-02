"Може знищити 9-поверхівку": у росіяни надзвичайно багато бомб ОДАБ-1500 - Євлаш

У Повітряних силах розказали про небезпечну авіабомбу, яка може "скласти" весь панельний будинок.

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У РФ багато руйнівних бомб ОДАБ-1500 / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, росЗМІ

Російські окупанти застосовують для ударів по Україні термобаричні снаряди ОДАБ-1500. У ворога "надзвичайно багато" цих авіабомб і вони є дуже небезпечними. Про це в ефірі телемарафону розказав речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш.

Він зазначив, що ці авіабомби можуть повністю зруйнувати багатоповерхові будинки.

"Це надзвичайно потужна зброя. 1500 кг достатньо, щоб скласти дев’ятиповерховий панельний будинок чи стару "хрущовку", — сказав Євлаш. відео дня

Росіяни намагаються виснажити українську ППО цими бомбами. Їхніми носіями є винищувачі Су-34 та Су-35. Євлаш каже, що Україна потребує більш сучасних західних систем ППО.

Як зазначалося раніше, РФ уперше вдарила по Україні бомбою ОДАБ-1500. Цей удар був зафіксований по Великописарівській громаді Сумської області.

Що таке ОДАБ-500/1500 ОДАБ-500 - об'ємно-детонуюча авіабомба, термобаричний снаряд російського виробництва. Це фугасна бомба, яка призначена для ураження фугасною дією живої сили та легковразливої техніки, а також для розмінування місцевості. Її скидають з висоти 200-1000 м при умові швидкості літака-носія до 1100 км/год. Тиск при вибуху в епіцентрі ударної хвилі може сягати близько 3000 кПа (30 кгс/см). Радіус ураження живої сили на відкритій місцевості складає 30 м, у польових фортифікаційних спорудах та окопах - до 25 м. Про це повідомляє Вікіпедія. Слід зазначити, що ОДАБ-1500 - це те ж саме, тільки вага цієї авіабомби складає 1,5 тонни. Близько за 10 метрів до влучання в ціль вона випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і запалює його, створюючи об'ємний вибух. Такий боєприпас має більшу силу ураження, ніж класичний.

Вибухи в Сумах - ситуація в Сумській області стала складнішою

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" ударив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини, яка жила на 5-му поверсі, не знайшли

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