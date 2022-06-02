Потужний ракетний удар по Львівщині: з Чорного моря РФ запустила 4 крилаті ракети, є поранені

РФ запустила чотири крилаті ракети по Львівщині - Ілюстраційне фото / УНІАН

Пізно ввечері в середу, 1 червня, у Львівській області прогриміла серія потужних вибухів. Вранці в четвер глава області Максим Козицький розповів, що по області окупанти завдали ракетних ударів.

За його словами, РФ запустила по Львівщині чотири крилаті ракети. Їх запускали з акваторії Чорного моря.

"Вчора вночі в період з 22:45 по 22: 55 від ракетних ударів постраждала залізнична інфраструктура в Стрийському і Самбірському районах. Об'єкти залізниці істотно пошкоджено. Багато поїздів затримуються. Фахівці Львівської залізниці працюють над відновленням сполучення", - написав Козицький у Telegram.

Внаслідок ракетної атаки є п'ятеро поранених: троє - у Стрийському районі, двоє – у Самбірському. Чотири людини в стані середньої тяжкості. Вони знаходяться в лікарнях області. У одного потерпілого легкі поранення, він госпіталізований. Загиблих, на щастя, немає.

Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів на пошкодженій ділянці залізниці частково відновлено.

Вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:

№37 Ужгород - Одеса;

№135 Чернівці - Одеса;

№26 Одеса - Рахів;

№50 Трускавець - Київ;

№82 Ужгород - Київ;

№46 Харків - Ужгород;

№17 Харків - Львів;

№56 Рахів - Київ;

№77 Ковель - Одеса;

№36 Одеса - Перемишль;

№716 Перемишль - Київ;

№119 Запоріжжя - Львів.

Для пасажирів, які слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець.

Як повідомляв Главред, рано вранці в четвер, 2 червня, в Миколаєві прогриміла низка сильних вибухів. Вибухи було чутно в різних районах міста.

Зазачимон, в Миколаївській області оголошували повітряну тривогу двічі за годину - о 4:21 і 5:18 ранку. Згодом стали з'являтися повідомлення про вибухи.

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