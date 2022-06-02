УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потужний ракетний удар по Львівщині: з Чорного моря РФ запустила 4 крилаті ракети, є поранені

2 червня 2022, 09:59

Від ракетних ударів постраждала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Багато поїздів затримуються. П'ятеро людей отримали поранення.

крилата ракета
РФ запустила чотири крилаті ракети по Львівщині - Ілюстраційне фото / УНІАН

Пізно ввечері в середу, 1 червня, у Львівській області прогриміла серія потужних вибухів. Вранці в четвер глава області Максим Козицький розповів, що по області окупанти завдали ракетних ударів.

За його словами, РФ запустила по Львівщині чотири крилаті ракети. Їх запускали з акваторії Чорного моря.

"Вчора вночі в період з 22:45 по 22: 55 від ракетних ударів постраждала залізнична інфраструктура в Стрийському і Самбірському районах. Об'єкти залізниці істотно пошкоджено. Багато поїздів затримуються. Фахівці Львівської залізниці працюють над відновленням сполучення", - написав Козицький у Telegram.

Внаслідок ракетної атаки є п'ятеро поранених: троє - у Стрийському районі, двоє – у Самбірському. Чотири людини в стані середньої тяжкості. Вони знаходяться в лікарнях області. У одного потерпілого легкі поранення, він госпіталізований. Загиблих, на щастя, немає.

Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів на пошкодженій ділянці залізниці частково відновлено.

Вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:

  • №37 Ужгород - Одеса;
  • №135 Чернівці - Одеса;
  • №26 Одеса - Рахів;
  • №50 Трускавець - Київ;
  • №82 Ужгород - Київ;
  • №46 Харків - Ужгород;
  • №17 Харків - Львів;
  • №56 Рахів - Київ;
  • №77 Ковель - Одеса;
  • №36 Одеса - Перемишль;
  • №716 Перемишль - Київ;
  • №119 Запоріжжя - Львів.

Для пасажирів, які слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець.

Як повідомляв Главред, рано вранці в четвер, 2 червня, в Миколаєві прогриміла низка сильних вибухів. Вибухи було чутно в різних районах міста.

Зазачимон, в Миколаївській області оголошували повітряну тривогу двічі за годину - о 4:21 і 5:18 ранку. Згодом стали з'являтися повідомлення про вибухи.

Інші новини:

війна в Україні обстріли ракета Львівська область новини України Максим Козицький війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:13

"Вона заявляє, що Україна винна в цій війні": Денисенко розповіла про зраду Байрак

11:13

Загарбники потужно обстріляли Харків, влучили в школу: є загиблі і пораненіФотоВідео

10:47

ЗСУ вийшли на кордон з Росією в декількох місцях на Харківщині - МіноборониВідео

10:41

Україну чекає масований обстріл з боку РФ через постачання нового озброєння - NYTВідео

10:41

Благословляв танки РФ: батюшка-зрадник здавав людей в полон і знищив пів села руками окупантівФотоВідео

Реклама
09:59

Потужний ракетний удар по Львівщині: з Чорного моря РФ запустила 4 крилаті ракети, є поранені

09:41

Колаборант пізнав "красу руского міра" в Мелітополі: окупанти віджали у нього бізнес

09:41

Втричі потужніший за Байрактар: США готові продати Україні бойові безпілотники Grey Eagle - Reuters

09:39

"Варварська війна": Меркель підтримала Україну після місяців мовчання – ЗМІ

09:13

Лави армії Путіна рідішають: чому буряти і чеченці скоро побіжать з УкраїниПогляд

09:09

Бажаю охорони на концертах: російський телеведучий відкрито погрожує Максу Барських розправою

08:47

Щоб не померти з голоду: на Херсонщині окупанти просяться до місцевих працювати на зборі полуниці

08:47

Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк: б'ють по житлових будинках і заводу АзотВідео

08:39

У Києві: фото вагітної Maruv на інвалідному візку потрапило в мережу

08:10

Чотири HIMARS для України вже в Європі: коли американські РСЗВ потраплять на фронтВідео

08:08

"Ми і не збираємося бахати по Україні": пропагандист Путіна Соловйов вирішив залякати БайденаВідео

07:26

ЗСУ знищили на Півдні понад 20 окупантів, 4 танки, 3 польових пункти боєприпасів і 2 катери РФ

07:01

Британія відправить в Україну далекобійні ракетні системи M270, потрібне "зелене світло" від СШАВідео

06:34

Як Туреччина в Сирії зібралася воювати з Росією і СШАПогляд

06:22

Рано вранці в Миколаєві пролунала низка потужних вибухів - перші подробиціВідео

Реклама
06:09

Продовження війни і пожежі: астролог назвав найнебезпечніші моменти червня 2022Відео

05:16

Лідер гурту Ногу свело! підколов Валерія Кіпєлова за його слова про війну в Україні

04:56

Рашисти обстріляли гримерну Студії Квартал 95

04:50

Не можна встати і піти: експерт пояснив, чому ЗСУ поки потрібно тримати оборону СєвєродонецькаВідео

04:15

Росію викинуть з Європи: експерт пояснив мету Британії в повному розгромі РФВідео

04:13

Трансгендерний актор Елліот Пейдж вперше показав нове чоловіче тіло на обкладинці модного глянцю

03:45

Чим корисна зелень та як її вживати: поради тренера

03:38

Шакіра і Жерар Піке розлучилися через любов футболіста "забивати голи" до воріт чужих жінок

03:10

"Навіщо Ви волосся обстригли?": Волочкова стала посміховиськом в мережі, вийшовши у світ з Джигурдою

03:10

Найсмачніший і дуже корисний літній салат: простий та легкий рецепт за 2 хвилиниВідео

02:53

Син запроданки Таїсії Повалій Денис висміяв російських псевдопатріотівВідео

02:37

Гусак-термінатор проти "загону Путіна": українці пригрозили РФ новітньою зброєю з біолабораторійВідео

01:36

Ексгенерал з Німеччини розкрив план Путіна щодо ДонбасуВідео

00:51

Прикмети на 2 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:39

Слава Камінська заступилася за Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні

00:10

Розвал РФ або зміна влади: експерт назвав ймовірного наступника ПутінаВідео

01 червня, середа
23:55

Чи підуть рашисти в наступ на півночі України: відповідь МіноборониВідео

23:42

Україна обіграла Шотландію в гостях і вийшла у фінал відбору на ЧС-2022

23:27

Джамала з'явилася на обкладинці німецького видання

23:27

Потужні вибухи на Львівщині: ракети влучили по Бескидському тунелю, є постраждаліВідео

Реклама
23:24

Польща поставить Україні велику партію самохідних гаубиць - ЗМІ

23:20

Прикмети на 3 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

23:16

"Всяке трапляється": Арестович розповів, як Пушиліна накрила наша артилеріяВідео

23:15

Українська співачка MamaRika розповіла свій віщий сон про війну, який приснився їй напередодні

23:00

ЗСУ за день знищили величезну кількість техніки і відправили окупантів в "пекло"Відео

22:53

Екс-дружину Джонні Деппа Ембер Херд визнали винною в наклепі на актора: названа компенсація

22:20

"Закінчується гарматне м'ясо": російський соціолог щодо головної небезпеки для ПутінаВідео

22:12

Анджеліна Джолі носить каблучку з картою України

21:53

Привернете багато везіння і грошей: ці заборони не порушували ніколи в Вознесіння Господнє

21:31

"Ой, у лузі червона калина" сміливий чоловік зіграв на баяні під Кремлем

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти